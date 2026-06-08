Olise se exhibe con Francia antes del Mundial

La selección de Francia, con un 'hat-trick' de Michael Olise, ha superado a Irlanda del Norte (3-1) en su último partido amistoso de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, mientras que Países Bajos se ha impuesto a Uzbekistán (2-1) con un gol de penalti en el último minuto.

En el Estadio Pierre-Mauroy de Lille, el combinado galo no reservó efectivos y saltó al campo con un once que muy probablemente formará en el primer encuentro de la Copa del Mundo, con los madridistas Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni y el barcelonista Jules Koundé en él, y el dominio galo fue absoluto.

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En el minuto 21, el delantero cazó un balón rechazado después de que su compañero del Real Madrid lo estrellase en el palo y consiguió anotar, aunque todo quedó anulado por fuera de juego. Fue Olise el que consiguió deshacer la igualada justo antes del descanso, después de que el portero norirlandés despejase un tiro de Désiré Doué (min.43).

El extremo del Bayern de Múnich amplió la renta nada más regresar de vestuarios gracias a un potentísimo disparo desde la frontal (min.49), antes de que Mbappé probase suerte con un latigazo que detuvo Pierce Charles. Irlanda del Norte recortó distancias por mediación de Patrick Kelly (min.64), pero Olise se encargó de despejar las dudas con un zurdazo a la escuadra que establecía el definitivo 3-1 (min.75).

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Francia debutará en el Mundial el próximo martes 16 de junio ante Senegal en el primer encuentro del Grupo I, que completan Noruega e Irak.

Por su parte, Países Bajos, con el 'culer' Frenkie de Jong como titular, logró una victoria ante Uzbekistán (2-1) en el Icahn Stadium de Nueva York antes de iniciar la cita mundialista. Dos goles de Cody Gakpo permitieron a los de Ronald Koeman doblegar al combinado asiático, que había conseguido empatar en un descuento en el que salió al rescate el delantero del Liverpool.

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Superada la media hora, Jakhongir Urozov derribó en el área a Crysencio Summerville, y Gakpo se encargó de transformar la pena máxima. Igor Sergeev, en el 92, igualaba para los uzbecos, pero el atacante 'red' volvió a plantarse ante los once metros, después de un penalti sobre Jan Paul van Hecke, y a anotar su lanzamiento.

La 'Oranje' se estrenará en la Copa del Mundo el próximo domingo 14 de junio ante Japón en un Grupo F en el que también se enfrentará a Suecia y a Túnez.