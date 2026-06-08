Bruselas pide menos fragmentación para impulsar proyectos paneuropeos de defensa nuclear

Nicosia, 8 jun (EFE).- El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, instó este lunes a los países de la Unión Europea (UE) a superar la fragmentación en sus industrias no solo en el ámbito convencional, sino de cara al desarrollo de proyectos paneuropeos de defensa nuclear.

"Debido a esa fragmentación (en los mercados), nuestra experiencia para tener éxito en el desarrollo de proyectos paneuropeos es muy limitada. Así que si aprendiéramos a hacerlo en el ámbito de la defensa convencional, creo que obtendríamos mejores resultados y más éxito en los proyectos de defensa nuclear paneuropeos", indicó Kubilius a la prensa a su llegada a una reunión de ministros comunitarios del ramo en Nicosia.

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El comisario lituano afirmó que Estados Unidos "está tomando la palabra" y solicitando a los europeos que asuman "la responsabilidad principal de la defensa convencional", pese a que aseguró que "ellos mantendrán un papel secundario en la defensa europea, y también prometen un paraguas nuclear".

Señaló que "algunos países europeos están empezando a prepararse para ver cómo reforzar el pilar europeo de la disuasión nuclear de la OTAN", pero consideró que también es necesario "dedicar muchos esfuerzos y, ante todo, encontrar formas de ser mucho más eficaces, a la hora de crear en Europa proyectos conjuntos".

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En primer lugar, apuntó a la consecución de proyectos de defensa convencional, especialmente en los denominados "facilitadores estratégicos", en los que la UE "depende en gran medida de los recursos estadounidenses".

A partir de proyectos paneuropeos convencionales, confió en que la UE pueda avanzar con éxito igualmente en proyectos conjuntos de defensa nuclear.

Kubilius se refirió además a los suministros de armas a Europa, que consideró que "siguen siendo un problema".

"Tras la guerra de Irán, sabemos que los estadounidenses gastaron gran parte de sus reservas y ahora tendrán que reponerlas. Por eso la industria puede estar menos disponible para los europeos", reconoció.

Dijo que Europa hasta ahora adquiría alrededor del 40 % de las armas estadounidenses, pero que ahora necesita aumentar su producción de defensa, porque "según las cifras disponibles públicamente, Rusia sigue superando ampliamente a Europa en producción, y esta es una diferencia peligrosa".

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En cuando a los últimos incidentes con drones en países del este de Europa, Kubilius dijo que la UE tiene que ser "mucho más eficaz" en la detección de estos aparatos no tripulados e instó a sus Estados miembros a ser "mucho más proactivos y ponerse de acuerdo en proyectos regionales, ya que es muy importante que esas capacidades de defensa sean interoperables".

"Una vez que dispongamos de buenas capacidades de detección, tendremos que estudiar cómo destruir esos drones con medios rentables", dijo, y para ello contó con la cooperación con Ucrania, que tiene "una experiencia única" en ese ámbito. EFE