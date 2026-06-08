Así ha sido el emotivo bautizo de Mariana, hija de María Pombo, que ha reunido a la familia al completo

Mientras la histórica visita del Papa León XIV paralizaba este domingo el centro de Madrid, a pocos kilómetros de allí la familia Pombo al completo se reunía en el bautizo de Mariana, la hija pequeña de María Pombo y Pablo Castellano, que nació el pasado 3 de enero en Madrid y que con cinco meses recién cumplidos ha recibido las aguas bautismales en la iglesia de San Pablo de la Cruz.

Una cita muy especial a la que como no podía ser de otro modo han asistido los padres de la influencer, Víctor Pombo y Teresa Ribó; su abuela Teresa; sus hermanas Lucía -radiante en la recta final de su primer embarazo e inseparable de su marido Álvaro López Huerta, con el que acaba de disfrutar de sus últimas vacaciones siendo dos en Portugal-; y Marta Pombo junto a Luis Zamalloa y sus tres pequeñas, Matilda, María y Candela; y la 'cuarta' de las hermanas, Gabriela Toral, que en la presentación oficial a su familia de su novio Guillermo ha ejercido de madrina de la protagonista del día junto a la cuñada de María y Pablo, Blanca.

PUBLICIDAD

Siempre impecable, la 'reina de Instagram' ha deslumbrado con un favorecedor estilismo compuesto por una blusa blanca corta con mangas con volumen, y una falda larga tipo boho en tonos marrones con detalles en dorado y fajín cruzado a la cintura; y, con la pequeña Mariana en brazos en todo momento, tampoco ha perdido detalle de lo que hacían sus hijos 'mayores', Martín y Vega, que lucieron looks coordinados en blanco y burdeos.

"Es un día muy especial. Yo he llorado porque a mí esto siempre me emociona" ha confesado María con una gran sonrisa, confirmando que en esta ocasión han prescindido de 'padrino' para que su tercera hija tenga "dos madrinas, Blanca, mi cuñada, y Gabi que es mi hermana. Esta vez dos chicas".

PUBLICIDAD

"Ha sido una fecha que no vamos a olvidar jamás por la visita del Papa, se lo contaremos a Mariana por supuesto, así que ya esta niña ya viene siendo especial. Íbamos a ir a la misa de esta madrugada, pero era inviable. Nos hubiera encantado porque es algo histórico y vivirlo seguro que es súper especial. Pero bueno, estamos muy atentos y bueno" ha expresado destacando que el bautizo ha coincidido con el paso de León XIV por Madrid.

"Yo siempre deseo salud y mucho amor, eso en bucle todo el rato. Y ya está, lo demás que venga lo que tenga que venir" ha reconocido después de expresar su asombro al enterarse por la prensa de que su nombre ha salido en un examen de la EVAU: "¿Ah sí? Prefiero no saber porque seguro que tan positivo no es. Qué fuerte, pero como no sé lo que dicen, no quiero opinar mucho".

PUBLICIDAD

Y, rivalizando en elegancia con María, sus hermanas. Guapísima en plena cuenta atrás para convertirse en madre por primera vez -de una niña llamada Lola Belén que nacerá en julio-, Lucía ha escogido un vaporoso diseño de Cherubina con estampado floral en tonos verdes y blancos y lazada al cuello, mientras Marta ha apostado por un dos piezas de lino efecto vestido de la firma Bicolo con estampado floral en azul.

"Me queda un mes. Creo que estoy nerviosa como todas las madres por lo que se me viene, es decir, ser madre. Y primeriza. Lo que sí que, o sea, miedo por el parto no" ha confesado Lucía con una gran sonrisa antes de expresar su estupefacción porque su hermana haya salido en uno de los exámenes de la antes conocida como 'Selectividad': "No me lo puedo creer. La leche. Al final mi hermana, efectivamente, en todos los lados porque es carne de cañón, María, para bien y para mal".

PUBLICIDAD

Con gafas de sol por un "cabezazo de mi hija María, gajes del oficio", Marta ha confesado su felicidad por estar de regreso en casa con Luis y sus pequeñas después de 3 semanas rodando un programa de televisión. "Se me ha hecho muy largo, pero ha sido ahora todo a mejor. digo, ay, qué maravilla tenerte en casa" ha revelado el odontólogo mientras la influencer, emocionada, ha reconocido que "hacemos muy buen equipo y tengo bastante suerte por haberme podido ir a trabajar y contar con su apoyo y su ayuda".