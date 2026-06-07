Seguidores del Indio Solari en su despedida en Argentina: "Fue un músico para el pueblo"

Buenos Aires, 7 jun (EFE).- Miles de seguidores de Carlos 'Indio' Solari continúan llegando este domingo a Avellaneda para participar de la despedida pública del músico argentino, una ceremonia que ya congrega filas de más de siete kilómetros y en la que fue definido como "un músico para el pueblo".

"Fue el único que pudo rebelarse contra todo este sistema y que pudo ser del pueblo. Fue un músico para el pueblo", afirmó a EFE Nair Farías, una de sus seguidoras, durante la despedida del artista.

Más de siete horas después de la apertura del polideportivo José María Gatica, en la localidad de Buenos Aires, la fila para ingresar superaba los siete kilómetros de extensión.

A medida que avanzaba la tarde, miles de personas continuaban concentradas en las calles que rodeaban el predio, donde grupos de amigos y familias enteras compartían canciones, banderas y recuerdos del líder de la banda 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota'.

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Mientras la fila avanzaba lentamente, bandas tributo interpretaban canciones del repertorio de Los Redonditos y mantenían vivo el clima de la llamada "misa ricotera", el fenómeno cultural que durante décadas acompañó cada presentación del músico.

La convocatoria reunió además a seguidores llegados desde distintos puntos del país. Entre ellos estaba Karil Alarcón, quien viajó desde la provincia norteña de Salta, a casi 1500 kilómetros de Avellaneda.

"Vinimos porque sabíamos que esta era la última misa de nuestro querido Indio. No podíamos no estar acá. Es inexplicable lo que se siente, el dolor. Me tiembla el cuerpo. No puedo creer. El Indio es infinito", dijo Alarcón a EFE.

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Para Gonzalo Vega, otro de los asistentes, la despedida representaba la continuidad de una comunidad construida alrededor de la obra del cantante.

"Esto es una 'misa ricotera' y siempre va a perdurar. Acá en Argentina no hay otra cosa más grande que esto. Se nos fue el padre del rock, pero nos dejó esta música, la alegría, la unión y la gente. El Indio nunca va a morir", subrayó Vega.

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Martín Faguaga, quien viajó desde la ciudad costera de Mar del Plata -a más de 400 kilómetros -, aseguró a EFE sobre el artista: "Supo abordar un montón de situaciones, le habla al de arriba, le habla al del medio y le habla al de abajo. A los que venimos más de abajo nos enseñó muchas cosas. Vine a decirle gracias".

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el ingreso a la capilla ardiente de referentes de organismos de derechos humanos, entre ellos integrantes de H.I.J.O.S., Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que dejaron sobre el féretro tres pañuelos blancos, símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

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La jornada transcurría sin incidentes y bajo un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria desplegado por las autoridades bonaerenses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó -en una entrevista con el canal C5N- que la despedida se desarrollaba "en calma" y calificó la convocatoria como "algo muy fuerte".

La familia del músico había anticipado que la despedida se extendería "hasta que haga falta" para permitir que todos los seguidores pudieran darle el último adiós.

Solari falleció este viernes a los 77 años a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, según determinaron los resultados preliminares de la autopsia. EFE

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