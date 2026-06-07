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Araqchi mantiene contactos con Reino Unido, Turquía, Francia, Pakistán y Qatar

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo conversaciones telefónicas con responsables de Reino Unido, Turquía, Francia, Pakistán y Qatar en el marco de la escalada en la que Israel ha bombardeado Beirut y Teherán ha respondido con el lanzamiento de proyectiles sobre el norte israelí.

"Araqchi ha hablado de los últimos acontecimientos regionales en llamadas telefónicas separadas con Yvette Cooper, Hakan Fidan --ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido y Turquía-- y con el mariscal de campo Asim Munir, comandante del Ejército de Pakistán", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado.

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En estos contactos, Araqchi ha tratado "la respuesta de Irán a las reiteradas violaciones del alto el fuego del régimen sionista en Líbano", ha explicado.

Además, Araqchi ha hablado con los ministros de Exteriores de Francia, Noël Barrot, y de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahaman al Thani igualmente para tratar "la respuesta de Irán a las reiteradas violaciones del alto el fuego en el frente libanés por parte del régimen sionista y los últimos acontecimientos regionales".

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Irán ha lanzado este domingo al menos tres oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, lo que ha provocado la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí.

El ataque es un "aviso" en respuesta al bombardeo israelí de este domingo sobre Dahiye, el distrito del sur de Beirut, la capital libanesa, considerado un bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

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