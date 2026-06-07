Presidentes de Honduras y Paraguay dan su apoyo al candidato colombiano De la Espriella

Bogotá, 6 jun (EFE).- Los presidentes de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña, expresaron este sábado su apoyo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputa la Presidencia de Colombia con el izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

En un video divulgado por De la Espriella en su cuenta de X, se ve al candidato del movimiento Defensores de la Patria mantener una charla amena con ambos mandatarios, quienes le manifestaron su respaldo de cara a los próximos comicios.

PUBLICIDAD

"Abelardo, espero que vos estés bien con tu lucha y este 21 de junio estaremos orando. Todo va a salir bien", le dijo Asfura al candidato en una videollamada.

De la Espriella señaló que ante una eventual victoria va a reforzar las relaciones diplomáticas con Honduras en temas como comercio, seguridad y entrenamiento militar.

"Vamos a luchar, vamos para adelante. Hemos sido dos países hermanados y vos y yo lo vamos a demostrar, y lo vamos a hacer más fuerte. Siempre firmes", añadió Asfura con entusiasmo.

Por su parte, el mandatario paraguayo aseguró que sigue "muy de cerca" las elecciones colombianas y espera resultados a favor de De la Espriella.

"Queremos que el pueblo colombiano elija bien y podamos trabajar juntos (...) El tema de seguridad y defensa es una prioridad para mí. Al crimen organizado solamente lo podemos combatir con gobiernos organizados", dijo Peña durante la charla que mantuvo con De la Espriella.

PUBLICIDAD

El apoyo de ambos mandatarios se suma a otros que recibió el candidato ultraderechista luego de las elecciones del domingo pasado en las que obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), mientras que Cepeda consiguió 9,7 millones de sufragios (40,90 %).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el martes a De la Espriella por su victoria y le expresó su "respaldo completo y total", además de describirlo como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país.

PUBLICIDAD

El mandatario estadounidense destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral, al señalar que el aspirante colombiano se enfrentará a un candidato de la que llamó de "izquierda radical" en los comicios definitivos.

Asimismo, el mandatario argentino, Javier Milei, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebraron el resultado del candidato ultraderechista. EFE