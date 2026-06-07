Raúl Castro participa en un acto de ascensos y condecoraciones a militares en Cuba

La Habana, 6 jun (EFE). - El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) participó este sábado en un acto de ascensos y condecoraciones en La Habana a varios oficiales del Ministerio del Interior (MININT), difundió en sus redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

“Junto al General del Ejército y con motivo del 65 aniversario del glorioso MININT, participamos en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria. Felicidades a todos, con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada”, puntualizó Díaz-Canel en su mensaje.

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La ceremonia de hoy es la segunda aparición pública de Castro en los últimos dos días, después de que fuera imputado de cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace treinta años.

Retirado de sus cargos y actual "líder al frente de la revolución cubana", según la terminología oficial, Castro estuvo la víspera en un homenaje por su cumpleaños 95 realizado en el teatro habanero Carlos Marx.

Díaz-Canel resaltó en el acto, que el cumpleaños de Castro fue uno de los más celebrados en la isla a la vez que lo elogió como jefe militar y estadista. Además, el mandatario señaló el "alto valor simbólico" del expresidente y afirmó que "Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", en referencia a la reciente imputación de EE.UU. en contra del hermano menor de Fidel Castro.

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Desde que fue acusado formalmente, el pasado 20 de mayo por fiscales federales de Estados Unidos por el incidente de las avionetas ocurrido en 1996, el Gobierno de la isla ha rechazado esa imputación contra el exmandatario y la ha calificado de una "farsa" que pretende justificar una agresión contra la isla.

La acusación de Washington provocó, además, que durante las últimas dos semanas Castro se convirtiera en el centro y motivo de actos políticos realizados en toda la isla como muestra de apoyo a su figura y para repulsar esa imputación, por la cual el Gobierno de EE.UU. lo considera “fugitivo” de la justicia. EFE

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