Kallas insta a Líbano e Israel a cumplir lo acordado sin ceder a las demandas de Hezbolá

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha instado este sábado a Líbano e Israel a que cumplan los términos acordados en Washington y rechacen directamente cualquier demanda por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"La UE confía en que Israel y Líbano continuarán las negociaciones directas con espíritu constructivo (...) Debe cesar inmediatamente toda acción militar. Hezbolá debe retirarse del sector de Litani Sur. La UE también insta a Israel a retirarse del territorio libanés", ha expresado la mandataria a través de un comunicado oficial.

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La jefa de la diplomacia europea ha instado a ambas partes a detener de forma urgente las hostilidades en el territorio libanés, que --ha asegurado-- "está pagando un alto e inaceptable precio humanitario y socioeconómico por la continua escalada del conflicto y los ataques aéreos".

De esta manera, la Unión Europea mantiene su apoyo al Gobierno libanés y a las Fuerzas Armadas en su objetivo de garantizar el control estatal de armas en el territorio, de manera que no caigan en manos de la milicia pro-iraní, algo que Kallas ha tildado de "herramienta decisiva".

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"La nueva medida de asistencia del Fondo Europeo para la Paz, dotada con 100 millones de euros para las Fuerzas Armadas libanesas y aprobada el 4 de junio, contribuirá directamente al fortalecimiento de sus capacidades para cumplir con su misión", ha señalado.

Por otro lado, Kallas ha endurecido su discurso contra Israel, al que ha pedido que "respete la soberanía e integridad territorial del Líbano", aunque también mantiene su apoyo a la decisión del gabinete de Netanyahu de continuar su ofensiva contra Hezbolá.

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A su vez, la mandataria europea ha condenado los ataques a las Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), aunque lo ha hecho sin señalar culpables. "La UE reafirma su pleno apoyo a la UNIFIL y a su mandato, y condena enérgicamente todos los ataques contra su personal, incluido el asesinato de otro soldado de la UNIFIL en los ataques del 4 de junio, el séptimo miembro de las fuerzas de paz que fallece desde marzo", ha denunciado.