Una gran operación del Ejército nigeriano libera a 360 secuestrados por grupos yihadistas en Mandara

Una gran operación ejecutadas esta pasada madrugada por el Ejército nigeriano en el noreste del país ha terminado con la liberación de 360 secuestrados en manos de una facción del grupo yihadista Boko Haram.

La operación ha ocurrido, según ha informado el Ejército nigeriano, en un "enclave fuertemente fortificado" del grupo JAS en lo profundo de la zona de las montañas de Mandara, en el sur del estado de Borno.

Los secuestrados son hombres, mujeres y niños que habían estado cautivos en duras condiciones tras su captura en varias comunidades, particularmente en el eje de Ngoshe.

La posición de los secuestrados fue identificada gracias a la "exitosa infiltración en la red terrorista mediante agentes de inteligencia cuidadosamente seleccionados que operaban bajo la supervisión del personal de inteligencia militar", según el comunicado militar.

El Ejército, que no informa de bajas de ningún tipo en su comunicado, ha celebrado el éxito de una operación sin precedentes que asesta un duro golpe a los grupos yihadistas y criminales que operan en el norte de Nigeria y se financian a través del secuestro y de la extorsión.

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