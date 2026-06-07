Israel repite su orden de evacuación forzada para la ciudad de Tiro y sus campamentos palestinos adyacentes

El Ejército de Israel, por segunda vez en 15 días, ha ordenado este domingo a la población de la ciudad libanesa de Tiro, hogar de más de 125.000 personas, que abandonen la localidad costera ante el comienzo inminente de operaciones militares dentro de la expansión de su invasión del sur del país.

Como ya hiciera el pasado 28 de mayo, el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adrai, ha ordenado a "los presentes en la ciudad de Tiro y en lo campamentos de Al Bass y Zakuk al Mufdi" que abandonen inmediatamente la zona tras acusar a las milicias chiíes de Hezbolá de violar un alto el fuego en vigor que brilla por su ausencia sobre el terreno.

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Además, en las últimas horas y según la agencia oficial de noticias libanesa, NNA, Israel ha multiplicado sus bombardeos contra la ciudad de Nabatiye, a 25 kilómetros al noroeste de Tiro y a cinco kilómetros al sur del nuevo objetivo que se ha marcado el Ejército israelí, el río Zahrani.

Las milicias de Hezbolá, por su parte, han confirmado ataques de artillería contra vehículos y tropas militares israelíes en las afueras de la ciudad de At Tiri, cerca de Nabatiye, y otros bombardeos en las afueras del sureste de Yohmor al Shaqif.

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