España cierra el Europeo Off-Road con nueve medallas

La selección española de atletismo ha cerrado este domingo el Campeonato de Europa Off-Road, que se ha disputado en la localidad eslovena de Kamnik, con un total de nueve medallas, tres individuales y seis por equipos, y 15 puestos de finalista.

Con estos resultados, logra solo una presea menos que en El Paso 2022, todo tras una última jornada en la que Jan Torrella se proclamó campeón de Europa en la modalidad Up&Down, Sofía Rubio logró un bronce Sub-20 y se consiguieron, por equipos, la plata femenina absoluta, la plata femenina Sub-20 y el bronce masculino absoluto.

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El catalán, subcampeón de Europa Sub-20 en la primera edición celebrada en El Paso en 2022, confirmó su madurez competitiva en una carrera de 13 kilómetros y 825 metros de desnivel positivo, en la que dominó con autoridad (1:00:09) por delante del suizo Dominik Rolli.

Mientras, Alex García fue décimo (1:03:00) y Manuel Merillas, vigésimo séptimo, completando el trío puntuable que otorgó a España la medalla de bronce por equipos con 38 puntos, por detrás de Italia (20) y de Suiza (26). Andreu Blanes concluyó en 54ª posición.

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Por su parte, el equipo femenino absoluto se colgó la plata en la apretadísima lucha. Suiza y España finalizaron empatadas a 27 puntos, pero el mejor puesto de la tercera atleta helvética -11ª frente a la 14ª española- decidió el oro a favor de las suizas. Claudia Corral fue quinta, María Fuentes concluyó octava y Laura Figueiredo terminó decimocuarta.

En categoría femenina Sub-20, Sofía Rubio logró el bronce, solo por detrás de la alemana Julia Ehrle y la húngara Szabó, y el equipo, la plata. Mientras, el equipo masculino Sub-20 se quedó a solo un punto del podio, cuarto.

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