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Trump descarta retirar las tropas de Irán hasta lograr "completar" la misión

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Nueva York, 7 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50.000 soldados desplegados en el marco del conflicto contra Irán hasta que se haya alcanzado una "conclusión" definitiva en la región.

El mandatario estadounidense rechazó en una entrevista con la cadena NBC grabada el viernes y emitida este domingo que el contingente militar se encuentre en una situación de riesgo.

"No considero que (las tropas) estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto", afirmó Trump.

El mandatario calificó de "insensato" un eventual repliegue en este momento porque quizás EE. UU. tenga "que utilizar" las tropas.

Hasta el momento, el balance oficial del conflicto asciende a 13 miembros del servicio estadounidense fallecidos en incidentes vinculados directamente con las hostilidades. "Hemos perdido a 13 personas aquí y eso es mucho. Trece personas son demasiadas", admitió Trump.

No obstante, el presidente matizó que "si se mira a Vietnam, donde murieron cientos de miles de personas, o cualquiera de las últimas siete u ocho guerras (...), nosotros perdimos 13. Es menos de lo que cualquiera hubiera imaginado".

El pasado 1 de marzo, seis militares perdieron la vida tras un ataque iraní contra el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Posteriormente, el 8 de marzo, otro soldado falleció a consecuencia de una ofensiva de Teherán contra la base aérea del Príncipe Sultán, en Arabia Saudí.

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El último incidente se registró el 12 de marzo, cuando seis uniformados murieron al estrellarse un avión de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el oeste de Irak. EFE

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