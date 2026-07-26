Líderes alemanes condenan el ataque contra el Orgullo en Berlín

Los principales líderes políticos de Alemania han condenado este domingo lo sucedido durante la celebración del Orgullo en Berlín, donde al menos una persona ha muerto y 16 han sido heridas como consecuencia de un atropello masivo, el cual está todavía bajo investigación policial.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha calificado lo sucedido como un "acto atroz" a través de un portavoz en declaraciones al diario 'Tagesspiegel'. Merz ha confirmado que mantiene un "estrecho contacto" con el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, y que los servicios de seguridad le informan puntualmente sobre la evolución del caso.

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El ministro del Interior ha ofrecido el apoyo de las autoridades federales al Gobierno local de Berlín tras el incidente, según ha declarado un portavoz del Gobierno, recogido por la agencia alemana DPA.

Por otro lado, el alcalde de Berlín, Kai Wegener, se ha referido a lo sucedido como un "ataque brutal a nuestra sociedad libre y cosmopolita". "Berlín es la ciudad de la libertad, y nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos", ha declarado en sus redes sociales, agradeciendo a las autoridades por su labor, "haciendo todo lo que estaba en su poder".

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El candidato a la presidencia del partido democristiano CDU, Stefan Evers, ha querido agradecer directamente a la Policía berlinesa por su actuación y ha declarado que "llegarán las consecuencias" contra los que "han golpeado a nuestra ciudad directamente en el corazón".

Por su parte, ningún principal representante del partido ultraderechista 'Alternativa por Alemania' (AfD) se ha pronunciado al respecto de lo sucedido.

Al menos una persona ha muerto y 16 han resultado heridas como consecuencia de un atropello masivo ocurrido esta noche en Berlín durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana, según ha confirmado la Policía de la ciudad.

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Las autoridades policiales han confirmado que una furgoneta blanca ha entrado en las inmediaciones del parque sobre las 22:00 horas, atropellando a varias personas antes de chocar contra un árbol. Asimismo, la Policía de Berlín ha confirmado que ha identificado a un sospechoso, de tendencia islamista, aunque por el momento no se habría producido la detención. A su vez, las autoridades estarían investigando un segundo ataque tras el choque, después de que hayan encontrado a varias personas con heridas por arma blanca.