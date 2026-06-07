El décimo "67 Brand Customer Day" de Dongfeng Liuzhou Motor avanza en nuevas vías para el crecimiento global

PR Newswire

LIUZHOU, China, 7 de junio de 2026

LIUZHOU, China, 7 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de junio, Dongfeng Liuzhou Motor (DFLZM) celebró su décimo "67 Brand Customer Day" en Liuzhou. Más de 700 participantes, incluidos líderes gubernamentales y corporativos, socios globales, representantes de clientes e invitados de los medios, asistieron al evento. El evento fue transmitido en vivo por más de 100 plataformas de medios, incluida CCTV Finance, y cubierto conjuntamente por 870 medios de comunicación nacionales e internacionales.

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Al entrar en el nuevo ciclo de desarrollo del 15 .º Plan Quinquenal de China, DFLZM continuará implementando su "Plan de doble motor", con el objetivo de vender 155 000 vehículos en el extranjero para 2030 y acelerar su objetivo de "construir otro DFLZM en el extranjero". Para fortalecer su presencia global, Dongfeng Forthing planea agregar nueve bases de fabricación inteligente en el extranjero, 300 puntos de venta y 300 puntos de servicio para 2030. Esto acortará las distancias de cobertura de servicio, mejorará la producción y los servicios localizados e impulsará la transformación de la marca de "global" a "profundamente arraigada y en crecimiento sostenible en el extranjero".

En el evento, Dongfeng Motor Group presentó su plataforma de vehículos comerciales de nueva energía T1 de próxima generación. Como la primera plataforma integrada de hidrógeno y electricidad de 1.000 V de cuarta generación del sector desarrollada a través de un enfoque basado en escenarios, admite múltiples rutas tecnológicas, incluidas soluciones de combustible de hidrógeno, híbridas de hidrógeno y electricidad y de batería. La plataforma se considera una "solución china" para la electrificación de vehículos comerciales. Basado en la plataforma T1, DFLZM lanzó dos nuevos modelos: el Chenglong Yiwei 5 Super Edition y el Chenglong H7 PRO Hydrogen Edition, ampliando aún más la cartera de productos de nueva energía de Chenglong.

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El Forthing V9 2027 también hizo su debut. Centrándose en cuatro áreas clave: comodidad, inteligencia, amplitud y seguridad, el vehículo cuenta con más de 20 mejoras, lo que ofrece una experiencia de MPV de nueva energía de primera calidad. El Forthing V9 Camping Edition se mostró junto a él, creando un nuevo segmento de mercado con su posicionamiento diferenciado. Diseñado para desplazamientos urbanos, viajes de larga distancia y acampar al aire libre, ofrece una verdadera versatilidad multiescenario. También se exhibieron varios modelos Forthing populares en el extranjero, lo que atrajo un gran interés y reconocimiento por parte de los clientes.

DFLZM lanzó oficialmente el Programa de Atención al Conductor de Camiones para Mujeres "Her Haven", que establece un sistema de apoyo en cuatro dimensiones para empoderar a las conductoras de camiones en la industria del transporte de mercancías. Mientras tanto, la empresa continúa apoyando las iniciativas de educación profesional y bienestar público en el extranjero al operar el proyecto Luban Workshop en Laos, que brinda oportunidades de empleo a muchos estudiantes sobresalientes.

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Durante el evento también se llevó a cabo una Ceremonia Global de Reconocimiento al Cliente, donde se entregaron tres premios importantes. A través de la co-creación de usuarios y una colaboración más profunda entre el gobierno y los socios empresariales, la ceremonia destacó el espíritu de éxito mutuo y la asociación.

Impulsado por la innovación tecnológica con visión de futuro, la implementación orientada al mercado, la actualización industrial y la responsabilidad social, el 10º "67 Brand Customer Day" mostró los logros de transformación de DFLZM. Arraigada en Liuzhou y mirando al mundo, la empresa seguirá trabajando en estrecha colaboración con clientes y socios de todo el mundo para avanzar en el crecimiento de la colaboración y embarcarse en un nuevo capítulo de la globalización.

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FUENTE Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.