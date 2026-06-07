Suben a 12 los heridos por un tiroteo en la ciudad estadounidense de Toledo, en Ohio

Miami, 6 jun (EFE).- Las autoridades elevaron a 12 la cifra de heridos, incluyendo dos en estado crítico, por un tiroteo este sábado durante un festival comunitario en la ciudad estadounidense de Toledo, estado de Ohio, donde el alcalde de la localidad, Wade Kapszukiewicz, había reportado ocho en un inicio.

El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Heffernan, explicó en una conferencia de prensa que el incidente ocurrió, presuntamente, porque dos tiradores empezaron a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festival, un festejo comunitario, pero aún están en búsqueda de los responsables del incidente.

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El Departamento policial, que había reportado antes el traslado de "muchas víctimas a sitios médicos cercanos" para recibir atención, detalló que los lesionados tienen entre 14 y 61 años.

Los agentes respondieron al reporte del tiroteo a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del festejo comunitario entre las avenidas Delaware y Glenwood.

Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA). EFE