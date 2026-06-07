La UE constata normalidad durante votación de segunda vuelta de las presidenciales de Perú

Lima, 7 jun (EFE).- La misión de observación electoral en Perú de la Unión Europea (UE) constató que la jornada electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se desarrolló con normalidad, más allá de incidencias puntuales.

La jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, indicó que hubo algunos retrasos en la apertura de las mesas de votación, en una magnitud menor a la registrada en la primera vuelta, donde la falta de material electoral el 12 de abril causó grandes retrasos de varias horas en recintos electorales de la capital del país, Lima.

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"Las votaciones se han desarrollado con tranquilidad. En algunos sitios ha habido retrasos, pero no retrasos grandes. Una vez que han abierto las mesas, todo ha fluido con bastante tranquilidad", señaló Corrado en declaraciones al canal estatal TV Perú.

La integrante del Parlamento Europeo recordó que está a cargo de un equipo de 150 observadores desplegados en todo el país, quienes en esta jornada han tenido la misión de visitar entre una decena y una docena de mesas electorales para observar el desarrollo de la votación.

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La misión de la UE dará un informe preliminar de sus hallazgos y recomendaciones el martes, mientras que en agosto ofrecerá su informe final.

En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento. EFE

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