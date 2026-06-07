ONG exigen que hutíes yemeníes liberen de inmediato a decenas de empleados de ONU y de ONG

El Cairo, 7 jun (EFE).- Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y el Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos exigieron este domingo que los rebeldes hutíes del Yemen liberen de inmediato a decenas de empleados de la ONU y de otras organizaciones locales e internacionales, detenidos en ese país del sur de la península Arábiga durante los últimos dos años.

En un comunicado conjunto, las ONG advirtieron de que la detención "arbitraria" de trabajadores humanitarios "por parte de los hutíes tiene un impacto directo en la entrega de asistencia vital a personas que la necesitan urgentemente".

"Que los hutíes detengan a trabajadores humanitarios mientras el hambre se agrava demuestra el absoluto desprecio que tienen por la población que vive en sus territorios en el norte de Yemen", dijo en la nota la investigadora de HRW para Yemen y Baréin, Niku Jafarnia.

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"Deben liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente y trabajar para satisfacer las necesidades básicas de la población" yemení, enfatizó.

Las ONG recordaron que los hutíes, que gobiernan en amplias regiones del norte y el oeste de Yemen, efectuaron a partir del 31 de mayo de 2024 redadas en zonas bajo su control, en las que detuvieron a 13 empleados de la ONU y a al menos 50 trabajadores de organizaciones de la sociedad civil yemeníes e internacionales.

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Desde entonces han detenido en redadas similares a decenas de empleados de Naciones Unidas, trabajadores humanitarios y activistas de la sociedad civil, añadió el comunicado, e indicó que en febrero del año pasado un cooperante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) falleció bajo custodia hutí.

"Su muerte agrava los temores por la seguridad y el bienestar de otras personas que permanecen detenidas arbitrariamente en centros de detención controlados por los hutíes, dado su historial de torturas y otros malos tratos contra los detenidos", alertó.

Destacó también que desde febrero de 2026 siguen detenidos 73 empleados de la ONU y decenas de trabajadores humanitarios, todos ellos de nacionalidad yemení, y mientras "algunos han recibido atención médica, muchos no, incluidos algunos con problemas de salud graves".

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Señaló que las detenciones "han sido acompañadas de una campaña mediática liderada por los hutíes, que acusa a las organizaciones humanitarias y a su personal de conspirar contra los intereses del país y les advierte de los peligros del espionaje", acusaciones que los insurgentes yemeníes suelen utilizar "para perseguir a opositores políticos y silenciar la disidencia pacífica". EFE