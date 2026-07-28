Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 jul (15.00GMT)

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Madrid, 28 jul (EFE).-

Tokio.- Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

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Kumamoto (Japón).- Al menos una persona ha muerto, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7,1 golpeara la prefectura de Kumamoto.

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Tokio.- Algunos vuelos regionales y de conexión son suspendidos tras el terremoto de magnitud 7,1 en Japón que ha dejado varios heridos este martes en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, según medios locales.

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Lanton / Audenge (Francia).- Las autoridades francesas atribuyen parte de la virulencia e imprevisibilidad del megaincendio de Gironda a las llamadas ´tormentas de fuego´ un fenómeno hasta ahora prácticamente desconocido en el país en el que el propio incendio genera una gigantesca nube capaz de crear vientos, lanzar brasas a gran distancia y provocar nuevos focos.

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Lanton / Audenge (Francia).- Informe a cámara: El regreso del calor pone a prueba la lucha contra el megaincendio del suroeste de Francia.

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Washington.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este martes a EE.UU. para reunirse con el presidente Donald Trump y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, que murió el 11 de julio de forma repentina tras regresar de un viaje a Kiev.

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Washington.- Un equipo de portadores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos trasladó hoy martes el féretro del fallecido senador republicano Lindsey Graham a la Rotonda del Capitolio, en Washington, donde recibió un homenaje del Congreso.

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Lima.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, nombra a los ministros que compondrán su Gobierno, pocas horas después de haber sido investida jefa de Estado para el próximo quinquenio (2026-2031).

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Caracas.- El chavismo convoca a una movilización para conmemorar el natalicio del presidente fallecido Hugo Chávez, una fecha que coincide con los dos años de las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela en las que se proclamó a Nicolás Maduro como ganador, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.

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Río de Janeiro (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita instalaciones médicas en Río de Janeiro junto con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Bogotá.- La organización ecologista Greenpeace presenta un informe satelital sobre el avance de la deforestación en tres parques nacionales de la Amazonía colombiana.

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Beirut.- Decenas de ahorradores libaneses se manifestaron este martes en Beirut para exigir el acceso a sus depósitos en divisas, bloqueados desde la crisis financiera de 2019, en una protesta que culminó con actos de vandalismo contra las fachadas de varios bancos.

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Ho Chi Minh (Vietnam).- El presidente catalán, Salvador Illa, se reunió este martes con el presidente del Comité Popular de Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, en su última jornada de visita a Vietnam con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales con Asia, diversificar mercados e internacionalizar la economía catalana.

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Roma.- El Gobierno de Italia ha decretado este lunes una nueva reducción del precio del diesel, una medida pensada para contener el precio del carburante por la crisis internacional y que costará 125 millones de euros a las arcas públicas.

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Daca.- Más de 124.745 personas se han contagiado de sarampión en Bangladés y 825 han fallecido, en su mayoría niños, desde que la epidemia causada por esta enfermedad alcanzó su punto álgido en marzo de 2026, según la Dirección General de Servicios Sanitarios.

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Madrid.- Las hectáreas forestales afectadas por el fuego en España desde principios de año son ya 173.651,46, casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

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Roma.- Las anomalías térmicas y las olas de calor en los mares italianos han dejado de ser episodios aislados para convertirse en un fenómeno constante que afecta a los ecosistemas hasta los 40 metros de profundidad, según advierte el informe anual del proyecto 'Mare Caldo de Greenpeace Italia publicado este martes.

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Almagro (Ciudad Real).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real) cierra su 49 edición tras 25 días de programación que han reunido a 78.000 espectadores en más de 200 actividades, con una ocupación media del 90 %, seis puntos más que en la edición anterior.

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Moscú.- El patriarca de Rusia, Cirilo, encabezó este martes una procesión religiosa desde el Kremlin hasta el monumento a San Vladímir con motivo del Día del Bautismo de la Rus, que conmemora el bautismo del príncipe Vladímir de Kiev en el año 988, un acontecimiento considerado el inicio de la cristianización de la antigua Rus de Kiev.

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Washington.- La NASA ha difundido una visualización del geoide, la superficie equipotencial que representa la forma que adoptaría la superficie de los océanos si dependiera únicamente del campo gravitatorio de la Tierra.

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París.- Zinedine Zidane fue designado oficialmente este martes como nuevo seleccionador francés, como relevo de Didier Deschamps, que ganó como técnico la Copa del Mundo de 2018, con un contrato hasta después del Mundial de 2030.

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Birmingham (R. Unido).- La plantilla del FC Barcelona tiene previsto para este martes una doble sesión de entrenamiento, de mañana y tarde, en el marco del stage que los azulgranas están realizando en Birmingham, en las instalaciones de St. George's Park, ha informado el club por medio de su web.

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alm/EFE

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