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Abren investigación tras el hallazgo de restos humanos en una carretera en Alhaurín de la Torre

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La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de restos humanos en una carretera dentro del término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que el hallazgo se ha producido en la mañana de este martes en una carretera cercana a la zona de las canteras de Alhaurín.

Los investigaciones del instituto armado han abierto una investigación para esclarecer todo lo que rodea al hallazgo de estos restos, que tendrán que ser analizados para proceder a su identificación.

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