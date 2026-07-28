Balcázar termina su mandato como presidente interino de Perú asistiendo a misa y te deum

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Lima, 28 jul (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, cerró este martes su gestión como jefe de Estado con la asistencia a la tradicional misa y te deum que se celebra cada 28 de julio en la Catedral de Lima, antes de la toma de mando de la derechista Keiko Fujimori como nueva mandataria peruana.

La ceremonia religiosa, que fue concelebrada por el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, cerró las actividades de la gestión que lideró Balcázar desde el 18 de febrero pasado, cuando reemplazó al derechista José Jerí, destituido por el Congreso.

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El legislador izquierdista asumió la jefatura del Estado peruano, tras haber sido designado presidente del Legislativo, un cargo que también ejercía Jerí cuando reemplazó a la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez fue destituida el 10 de octubre pasado.

Balcázar se convirtió, de esa manera, en el octavo presidente peruano en una década marcada por una severa inestabilidad política en el país andino.

A la ceremonia religiosa asistió el gobernante transitorio acompañado por su esposa, Blanca Quiroz, el gabinete de ministros saliente y otras altas autoridades nacionales, como el fiscal general, Tomás Galvez; el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez; y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

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También participaron diplomáticos y congresistas, entre ellos el presidente del nuevo Senado, el fujimorista Miguel Torres.

"Nuestro país es todavía una promesa en término de cumplimiento", remarcó Castillo durante su homilía, en la que recordó que este martes también se cumplen 205 años de independencia nacional.

El cardenal abogó por una "reconciliación" en Perú que termine con las injusticias cometidas en las últimas décadas y remarcó que su país "no se puede separar de esa catástrofe que afecta al mundo" donde, según dijo, los "intereses mezquinas pululan por todos lados".

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Posteriormente, pidió especialmente por todas las víctimas de la extorsión, el sicariato, los robos y la violencia que golpean a Perú y también por las víctimas de las protestas sociales en los últimos años, entre los que mencionó a los jóvenes Inti Sotelo, Bryan Pintado y Eduardo Ruiz, conocido como 'Truko', quienes murieron en Lima.

Mencionó, además, por sus nombres a las casi 50 personas que murieron durante las protestas que se desataron en el país tras la destitución en diciembre de 2022 del entonces gobernante Pedro Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado.

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Con su asistencia a la misa y te deum, Balcázar cerró sus actividades protocolarias como gobernante y deberá entregar la banda presidencial y abandonar el Palacio de Gobierno de Lima mientras se celebra la ceremonia de investidura de Fujimori en el Palacio Legislativo para el período 2026-2031.

Al abandonar la Catedral, Balcázar declaró a periodistas que se despedirá brevemente de sus ministros en el Palacio de Gobierno y de inmediato acudirá hasta la sede del Congreso para entregar la banda presidencial.

Aseguró que, durante su breve gestión, cumplió con realizar un proceso electoral democrático y transparente y se hicieron numerosas obras en pocos meses.

"Sobre todo, es devolver la entrega del mando, que no haya más en el futuro altibajos, a la presidenta le deseamos todos los éxitos, así tienen que vivir los peruanos: en democracia, con reconciliación", acotó.

Entre sus últimas actividades, Balcázar se reunió este lunes en el Palacio de Gobierno de Lima con el rey de España, Felipe VI, en un encuentro donde resaltaron los históricos lazos de amistad entre sus países y reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica Reforzada que mantienen ambas naciones desde 2015. EFE

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