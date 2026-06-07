León XIV descansa en la Nunciatura tras la misa multitudinaria de Cibeles y antes de su encuentro con la cultura

El Papa León XIV descansa en la Nunciatura, donde ha llegado alrededor de las 12.50 horas, tras la misa multitudinaria celebrada por la mañana en la Plaza de Cibeles, acto central del viaje apostólico del pontífice a Madrid, a la que han seguido la procesión y la bendición eucarística con el Santísimo Sacramento. El acto ha congregado a cerca de 1,5 millones de asistentes según los organizadores y 1,1 según Delegación del Gobierno.

Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad.

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Este encuentro, conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar, ha sido concebido como "un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social: la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común", como ha indicado la Archidiócesis de Madrid, y contará con la presencia, entre otros, de Antonio Banderas, Sara Baras, Carolina Marín o Rozalén.

Entre acto supondrá otra nueva oportunidad para saludar al Papa en las calles, ya que llegará al Movistar Arena en papamóvil, un trayecto que partirá de la calle O'Donnell y pasará por Doctor Esquerdo y la calle de Goya hasta llegar al Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca.

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La agenda papal de esta segunda jornada en la capital concluirá a las 19.30 horas, cuando el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.