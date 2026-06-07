Haaland, Lamine Yamal, Olise, Luis Díaz... debutantes frente a las expectativas

Madrid, 7 jun (EFE).- Con un distintivo especial, los futbolistas debutantes echarán a andar en la fase final de Estados Unidos, México y Canadá 2026, algunos cargados de expectativas, con una reputación a la que están obligados a responder a lo largo del torneo.

El parche que sólo será para el primer partido que jueguen en el Mundial mostrará el aire fresco del mejor evento del fútbol de siempre, en el que suelen sobresalir futbolistas inesperados y otros que cumplen con lo que se espera de ellos.

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El Mundial 2026 viene cargado de novatos. Algunos de ellos de relumbrón, con la responsabilidad de tirar de su selección y satisfacer la demanda que recae sobre ellos.

ERLING HAALAND (Manchester City/Noruega)

El buen momento de su selección, Noruega, ha supuesto la presencia de Erling Haaland, para muchos el mejor delantero del mundo, en un gran acontecimiento. La ausencia del combinado escandinavo de las grandes citas ha frenado la repercusión del atacante, que lideró una clasificación histórica de su selección que no estaba en una fase final desde Francia 1998.

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La selección de Noruega, con otros muchos jugadores de alto nivel, tuvo una fase de clasificación impecable, con ocho victorias en otros tantos partidos. Anotó dieciséis goles en ellos. Ahora espera a Irak, Senegal y Francia con la idea de ampliar la andadura por el torneo y consolidar su condición de gran jugador y de goleador.

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LAMINE YAMAL (Barcelona/España)

A pesar de su juventud, 18 años, se ha erigido en la estrella de España para el Mundial. Una irrupción casi inigualable, consolidada con el equipo nacional con la conquista de la Eurocopa 2024, el extremo, asentado como el futbolista más determinante del Barcelona, es el líder de la Roja.

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Lamine Yamal, que debutó con España con 16 años y 57 días, convertido en el debutante y goleador más joven en la historia de la selección española, acumula seis tantos en los veinticinco partidos oficiales que ha jugado.

Si se recupera a tiempo de sus dolencias musculares, el jugador del Barcelona debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde y luego se enfrentará a Arabia Saudí y finalmente a Uruguay.

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MICHAEL OLISE (Bayern Múnich/Francia)

El año 2026 ha sido el de la consolidación de este habilidoso jugador del campeón alemán que conquistó la Bundesliga y llegó hasta las semifinales de la Liga de Campeones. Cada partido suyo ha sido una exhibición de este futbolista de origen inglés pero asentado en Francia, que le reclutó para el equipo nacional.

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Olise reafirma el potencial ofensivo de Didier Deschamps desde la banda derecha y su determinación le ha convertido en un hombre básico del conjunto 'bleu'.

Elegido el mejor jugador francés en el extranjero en la temporada, por delante de Kylian Mbappé, el jugador del Bayern tenía opción de jugar en cinco países: Inglaterra, Nigeria, Argelia, Haití y Francia, por la que se inclinó como sueño de su infancia. La tripleta que comparte con el delantero del Real Madrid y Ousmane Dembélé convierte a Francia en la más potente en ataque.

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LUIS DÍAZ (Bayern Múnich/Colombia)

Beneficiado por el regreso a una fase final mundialista de Colombia, tras la ausencia de Catar 2022, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 disfrutará de la determinación y el desequilibrio de Luis Díaz, su referente. Su explosión en el Liverpool le ha llevado luego al Bayern Munich, donde no ha aflojado su rendimiento.

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En plena madurez, 29 años, es la referencia de la selección de Colombia tras brillar cada año en el fútbol europeo en el año que más minutos ha jugado. Fue clave para su selección en las eliminatorias de la Conmebol, con siete goles en dieciséis partidos para asegurar la clasificación directa del combinado cafetero.

Luis Díaz debutará contra Uzbekistán el 17 de junio y luego se medirá a la República Democrática del Congo y a Portugal.

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El alemán del Liverpool Florian Wirtz; el centrocampista de Portugal del París Saint-Germain Joao Neves; el marfileño Yan Diomande, del Leipzig; el japonés Ryunosuke Sato; Malik Tillman, de Estados Unidos; el turco del Real Madrid Arda Guler; o el argentino Nico Paz, del Como, son algunos otros de los debutantes que pueden dar brillo a la fase final del Mundial. EFE

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