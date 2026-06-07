Expertos creen que León XIV no evitará temas "incómodos" en su discurso mañana ante el Congreso

Expertos en teología e historia creen que el Papa León XIV no evitará temas "incómodos" durante su discurso ante el Congreso de los Diputados este lunes 8 de junio, en el marco de su viaje a España del 6 al 12 de junio, y prevén que "alce la voz" por los "empobrecidos" y defienda la dignidad de todas las personas y la acogida de las personas migrantes.

Así, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora cree que el mensaje del Papa en el Congreso va a ser "incómodo" porque hará "una llamada al compromiso profundo con la democracia, con la dignidad de todas las personas y una llamada también a los católicos a comprometerse en la vida política".

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"Yo creo que en ese sentido va a ser incómodo, porque va a ser una llamada a profundizar la democracia, la justicia, el compromiso con los más pobres, pero no va a meter el dedo en nada particular. Lo que pasa es que, sin duda, va a tener una lectura hacia la realidad que estamos viviendo", subraya Mora en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, va ha hacer un "canto" a "la construcción del bien común", desde el compromiso con "los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia". También espera un mensaje sobre "la hospitalidad con las migraciones" en "clave de defensa de la dignidad de las personas migrantes", con "un llamamiento particular al mundo de las personas católicas donde también existe esa polarización con el mundo de las migraciones".

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A su vez, destaca que un elemento central de su visita va a ser "esa llamada al compromiso con los más empobrecidos" con "dos gestos muy fuertes": su visita al Cedia de Cáritas y su encuentro con las personas migrantes en Canarias "en continuidad con todo el magisterio de Francisco". "Se dice así metafóricamente que el Papa entra por Carabanchel y sale por Canarias es decir, empieza con un compromiso con las personas en exclusión en situación de sin hogarismo y acaba con un encuentro con las personas migrantes", remarca.

En todo caso, pide situar esta visita como "un viaje pastoral" para interpretar sus discursos, con una "llamada a una vivencia de la experiencia religiosa comunitaria, en clave de sinodalidad" en "un contexto de profunda secularización y también de unos movimientos en el ámbito religioso que parecen hacer pensar de un incremento de lo religioso". "Yo creo que va a ser un llamamiento a una profunda evangelización de lo social", zanja.

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ATRAER CONSENSOS Y NO ENFRENTAMIENTOS

Por su parte, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra Pablo Pérez señala a Europa Press que el Papa "no buscará un enfrentamiento ni provocar" con su intervención ante el Congreso, aunque coincide en que no evitará temas "incómodos".

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"La intención será seguramente de atraer consensos, de buscar puntos de acuerdo, pero no evitará temas que pueden resultar incómodos para algunos. Hay que tener en cuenta que quizá el más incómodo de todos es la falta de reconocimiento de la primacía de las realidades espirituales y de la importancia que eso tiene para reconocer la dignidad de las personas por encima del planteamiento puramente econoicista o materialista", precisa.

En todo caso, explica que, cuando un Papa se dirige a una asamblea política, lo hace hablando de "cuestiones pre-políticas y, en este sentido, cree que seguirá "una línea de continuidad con sus predecesores" hablando "de la dignidad de la persona, de cómo esto debe reflejarse y recogerse en la legislación y en la manera de hacer de quienes gobiernan la cosa pública" y sobre el principio de "subsidiariedad, de dignidad irrenunciable de cada una de las personas, de respeto a la libertad de las conciencias y de respeto a la vida".

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Además, apunta que "el aplauso o no" tras pronunciar sus palabras en el Parlamento "tiene una cierta importancia pero es solo la primera reacción" y que lo que determinará si el discurso es un "éxito" es que logre hacer "pensar" a los políticos.

AUSENTARSE DEL HEMICICLO: "MUY POCO AMIGABLE"

Preguntado por la decisión que han tomado algunos partidos como BNG y Podemos de ausentarse del hemiciclo durante el discurso del Papa, Pérez dice que es respetable pero "muy poco amigable, muy poco acogedor".

Además, respecto a las quejas de organizaciones laicistas, el experto precisa que protestar porque rompe la aconfesionalidad del Estado "pasa por olvidar" que el Estado español "reconoce como un Estado a la Santa Sede" y hay que recibirlo "como líder espiritual, pero también como jefe de un Estado que tiene derecho a expresar sus opiniones ante el mundo".

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León XIV será el primer Papa en pronunciar un discurso ante el Parlamento español pero no el primer Pontífice en hablar ante una sede parlamentaria. Tal y como recuerda Pérez, el Papa Francisco ya habló ante el Congreso de los Estados Unidos; Benedicto XVI, ante el Parlamento Federal Alemán, y Juan Pablo II ante el Parlamento Europeo y ante el Parlamento Italiano. Sus predecesores abordaron temas como "el alma cristiana de Europa y de España", el "cuidado a los más vulnerables" o sobre la "naturaleza humana", según indica.

También prevé en sus mensajes referencias a la "larga tradición católica" del país y su expansión por América Latina o advertencias a los políticos sobre "la codicia, la manipulación de la opinión" o "los cálculos de las mayorías". Igualmente, considera que, con su presencia en Canarias, manifestará su posición sobre la cuestión migratoria y sobre el respeto a la vida, también del "no nacido".

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CONDENA A LA GUERRA Y MENCIÓN A LA CAÑADA REAL

Mientras, el doctor en teología, abogado y profesor de UNIR Javiermaría Ijalba, espera que León XIV "reitere su condena de la guerra, subrayando una vez más la dignidad de los inmigrantes, de los seres humanos particularmente vulnerables que huyen de la pobreza y la guerra, y que siga insistiendo en la necesidad de construir una paz justa y estable".

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Asimismo, plantea que posiblemente "alce la voz por los más pobres y desamparados, como esos niños del sector 6 de la Cañada Real Galiana que llevan más de cinco años sin electricidad, soportando frío y calor, y sin poder utilizar recursos digitales para optimizar su educación".

También cree que "hablará de las víctimas de la pederastia, de los niños que han sufrido abusos sexuales en iglesias, colegios o seminarios" y de "la sinodalidad y la necesidad de construir una Iglesia más participativa y activa".

"Esperamos a un gran Papa, León XIV, que con su estilo prudente y sencillo, y a través de sus palabras y gestos confirmará la salvación lograda por Jesucristo, y un mensaje de esperanza dirigido no sólo a los fieles, sino a todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad", subraya.