Al menos dos muertos y 20 heridos en ataque de Israel contra los suburbios sur de Beirut

(actualiza con balance del Ministerio de Salud libanés)

El Cairo, 7 jun (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo en un ataque lanzado por Israel contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, donde el Ejército israelí afirmó que el objetivo era un cuartel del grupo chií Hizbulá.

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"El ataque del enemigo israelí en la zona de Mreijeh, en los suburbios del sur de Beirut, dejó dos mártires y 20 heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres", dijo el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Medios locales difundieron imágenes del bombardeo y de los daños provocados a los edificios, ubicados en áreas residenciales y en los que se puede ver una gran cantidad de transeúntes momentos después de la acción.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado que sus fuerzas bombardearon el Dahye este domingo y apuntó que el objetivo fue "el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí".

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo más de 3.600 personas han perdido la vida en el Líbano y, pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur del país mediterráneo desde el inicio de la tregua de abril, Israel limitó sus acciones contra la capital en un gesto hacia Estados Unidos y para no comprometer las negociaciones de Washington con Irán. EFE

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(foto)(vídeo)