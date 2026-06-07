Agencias

Ejército iraní dice que si Israel responde a los ataques recibirá "respuesta devastadora”

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Teherán, 7 jun (EFE).- El Ejército iraní advirtió este domingo a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se "enfrentará a una respuesta devastadora".

"Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios", dijo el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por medios iraníes. EFE

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