Agencias

Israel asegura haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán

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Jerusalén, 7 jun (EFE).- El Ejército israelí aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados este domingo noche por Irán, un total de once según informaron a EFE fuentes militares, en el que supone el primer ataque de Teherán contra el Estado hebreo desde el alto el fuego de abril.

Las alarmas antiaéreas sonaron en cuatro ocasiones en diferentes zonas del norte de Israel durante media hora desde las 22.00 hora local (19.00 GMT), tras lo que el Ejército dio por concluido a las 22.47 el "incidente" y permitió a los ciudadanos salir de los refugios. EFE

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