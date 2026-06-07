Abren las urnas para las primarias en busca de candidatos a las municipales de Paraguay

Asunción, 7 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE) declaró abiertas las 12.364 mesas de votación para que 54 partidos políticos elijan este domingo, en elecciones primarias simultáneas, a los candidatos a los comicios municipales previstos para celebrarse el venidero 4 de octubre en el país suramericano.

En estos comicios, que son obligatorios por mandato del código electoral paraguayo, están llamados a votar 4,6 millones de militantes, sin que se hayan hecho públicas las estimaciones de participación de cada partido, para elegir a los aspirantes a las 262 intendencias (alcaldías) de los 17 departamentos del país y sus juntas municipales, así como la intendencia especial de Asunción.

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El director de comisiones electorales del TSJE, Luis Alberto Mauro, aclaró que los comicios están organizados por los órganos electorales de los partidos, si bien el ente ofrece logística y las máquinas de votación.

Las primarias se centrarán en los resultados que puedan surgir en los tradicionales Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el oficialista Partido Colorado, también conocido como Asociación Nacional Republicana (ANR).

Esta última formación, la principal del país, presume tener 2.804.546 simpatizantes, que esta jornada sufragarán en 8.018 mesas en 481 centros.

La lucha por obtener la nominación colorada en Asunción entre el antiguo intendente Arnaldo Samaniego (2010-2015) y el dirigente deportivo Camilo Pérez, que cuenta con el respaldo de la facción Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), servirá de termómetro de la jornada electoral para la ANR.

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La jornada se ha iniciado con tranquilidad, aunque se han registrado algunas incidencias.

En Asunción se detectó que una persona usaba una acreditación partidaria falsa, lo que motivó la actuación de la Fiscalía, y un delegado electoral del aspirante Samaniego fue agredido, según denuncias vertidas en las redes sociales.

Apenas abiertas las mesas, los expresidentes Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, que dirigen las principales facciones del Partido Colorado, ejercieron sus derechos al voto.

Lo mismo hizo el actual presidente paraguayo, Santiago Peña, considerado el heredero político de Cartes.

Se prevé que las mesas de votación cierren a las 16.00 horas locales (19.00 GMT) y que menos de una hora después comiencen a ofrecerse los primeros resultados. EFE

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