Netayahu dice que Israel controlará "pronto" un 70 % de Gaza tras ir ganando territorio

Jerusalén, 7 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que Israel controlará "pronto" el 70 % del territorio de la Franja de Gaza, a pocos días de cumplirse los ocho meses de un alto el fuego intermediado por Estados Unidos que estipulaba su control solo de hasta un 53 % del enclave palestino.

"Actualmente controlamos más del 60 % del territorio de la Franja y pronto alcanzaremos el 70 %", dijo Netanyahu al comienzo de la reunión de su Gobierno, según un vídeo difundido por su gabinete, en el que también se refirió a sus ataques al Líbano a pesar de la tregua anunciada esta semana.

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Sobre la Franja de Gaza, donde el acuerdo de tregua firmado el 11 de octubre de 2025 estipulaba que Israel se replegaría hasta la llamada línea amarilla conservando así el control del 53 % del territorio, Netanyahu indicó que está "reprimiendo a Hamás en todos los flancos".

"No les permitimos armarse ni atacarnos, y también estamos eliminando a sus altos mandos", añadió.

El primer ministro ya afirmó hace días que había ordenado el Ejército hacerse con el control del 70 % de la Franja, en violación del alto el fuego pactado, dejando así a dos millones de gazatíes malviviendo hacinados en un estrecho espacio entre las tropas israelíes y el mar.

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En los últimos meses, el Ejército ya ha ido ampliando su control territorial en Gaza mediante el desplazamiento de la denominada línea amarilla y la creación de la línea naranja, que extiende el área bajo coordinación militar en torno a un 11 % adicional.

Netanyahu también se refirió este domingo al Líbano, que las tropas israelíes siguen atacando mientras continúan también los ataques de Hizbulá al norte de Israel, todo ello a pesar del alto el fuego anunciado esta semana entre los gobiernos israelí y libanés -que no suscribió el grupo armado chií-.

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"Estamos completando la eliminación de las aldeas terroristas cercanas a la frontera. Las estamos atacando con contundencia y sabemos que Hizbulá está en retirada", dijo sobre las localidades del sur del Líbano, donde las tropas israelíes mantienen una invasión terrestre alegando que quieren acabar con el grupo chií.

El primer ministro mencionó asimismo el ataque ocurrido este domingo en el centro de Israel, donde un hombre residente en una ciudad árabe de la zona abrió fuego contra civiles y mató a un hombre e hirió a cinco personas más, antes de ser abatido.

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"Esta mañana, un terrorista atroz salió, llegó a Kojav Yair y, por desgracia, logró, antes de ser abatido, asesinar a un ciudadano israelí e herir a otros", dijo tras felicitar a los servicios de emergencias y a la policía por su respuesta.