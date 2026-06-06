Riquelme desliza que Klopp no ha entrenado al Madrid porque Florentino decide en vestuario

Madrid, 6 jun (EFE).- Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, aseguró este sábado que, "probablemente", el técnico alemán Jürgen Klopp no ha aceptado hasta ahora entrenar al conjunto blanco porque el presidente del club (Florentino Pérez) interviene en decisiones que corresponden al vestuario.

"Hoy no puede ser que un presidente del Real Madrid se meta a tomar decisiones del vestuario. Probablemente, por eso, Klopp no ha querido entrenar hasta ahora al Real Madrid", afirmó antes del inicio del acto de cierre de campaña celebrado en la víspera de las elecciones.

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Riquelme utilizó esa reflexión para defender una de las principales apuestas deportivas de su candidatura y reiteró que el exentrenador del Liverpool sería el elegido para dirigir al equipo si logra derrotar a Florentino Pérez en las urnas.

"Nuestro entrenador, desde la llegada de Raúl (sería su director deportivo si ganas las elecciones), es Jürgen Klopp. Nos gustará convencerle a partir del próximo lunes. Estoy casi seguro de que lo vamos a poder conseguir y que Jürgen Klopp será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada", declaró.

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El empresario alicantino también defendió la seriedad de las promesas realizadas durante la campaña y rechazó las críticas recibidas por algunos de los anuncios deportivos de su candidatura.

"He hecho una candidatura seria y sigo defendiendo que si soy presidente del Real Madrid, los jugadores que he nombrado van a jugar en el Real Madrid", afirmó en referencia a Erling Haaland y Rodri Hernández.

Riquelme pidió además una alta participación en la jornada electoral y volvió a plantear la votación como una decisión sobre el futuro modelo de propiedad del club.

"Mañana votamos entre la venta del club o entre que el club sea de sus socios", señaló.

El candidato insistió en que decidió presentarse por una "obligación moral y ética" y reiteró su rechazo a cualquier operación que, a su juicio, pueda facilitar la entrada de fondos de inversión en la entidad."No quiero que el club se convierta y esté en manos de un fondo de inversión. Mañana solo nos vale ganar y no tengo otra opción", concluyó.

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