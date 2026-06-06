Paraguay escoge en primarias a los candidatos de las próximas elecciones municipales

Asunción, 6 jun (EFE).- Las principales formaciones políticas de Paraguay celebrarán este domingo elecciones internas para elegir a sus candidatos a los comicios municipales del próximo 4 de octubre, cuando se renovarán a los 263 intendentes (alcaldes) del país y a los miembros de las Juntas Municipales.

En estas primarias están llamados a votar 4,6 millones de militantes de 54 agrupaciones políticas, siendo la principal el gobernante Partido Colorado, también conocido como la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La formación presume tener 2.804.546 simpatizantes, que el domingo sufragarán en 8.018 mesas en 481 centros de votación de todo el país.

La mayor lucha interna de la ANR se centrará en Asunción, la capital de Paraguay, que en 2030 recibirá al menos un juego de la Copa del Mundo y atraviesa por un lento proceso de remodelaciones para las celebraciones por sus 500 años de fundación en 2037.

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En la capital paraguaya la disputa se centra entre el antiguo intendente Arnaldo Samaniego (2010-2015) y el dirigente deportivo Camilo Pérez, que cuenta con el respaldo de la facción Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

Samaniego dijo a EFE que la Municipalidad de Asunción precisa de un reordenamiento administrativo y financiero, así como atender una "irresponsable" deuda de más de 78 millones de dólares.

"La urgencia de nuestra ciudad son los desagües pluviales (...), cuando llueve Asunción es como un recipiente enorme donde el agua no tiene cómo escurrirse", agregó sobre la base de propuesta.

Entretanto, Pérez ha prometido ejecutar un plan de contingencia de 100 días para recuperar los servicios públicos y asfaltar la ciudad.

El que resulte electo en las internas se enfrentará en octubre a la exministra y excandidata a la Vicepresidencia Soledad Núñez, que aseguró su puesto en las municipales tras ganar una encuesta entre varios aspirantes en febrero pasado.

"Necesitamos un plan claro de infraestructura, invertir en la infraestructura que necesita la ciudad", dijo a EFE Núñez, una ingeniera civil que pone el foco en la planificación urbana y el saneamiento administrativo de la municipalidad.

La jornada de primarias se iniciará el domingo a las 7.00 horas locales (10.00 GMT) y se prevé que se extienda hasta las 16.00 horas (19.00 GMT), según la decisión de las autoridades electorales de cada partido.

Para ella ya fueron dispuestas más de 15.000 máquinas de votación en todo el país en un operativo apoyado por la Policía y las Fuerzas Armadas, informó el miércoles Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En declaraciones a periodistas, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, dijo entonces que los resultados provisionales de las internas se conocerán aproximadamente dos horas después del cierre de las mesas de votación.