Feijóo pide a los peruanos en España que voten a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de Perú

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado a los peruanos que residen en España que respalden con su voto a la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que se celebran este domingo 7 de junio.

"El domingo vuestra voz cuenta, vuestra decisión importa. Os pido que participéis y que respaldéis con vuestro voto a Keiko", ha señalado Feijóo a través de un vídeo publicado en la red social X este sábado, en el que ha dirigido su mensaje especialmente a la comunidad peruana en España y ha afirmado que considera a Fujimori "la mejor opción" para el país.

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El líder del PP ha destacado que la candidata de Fuerza Popular "posee la capacidad y el compromiso para defender la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los peruanos", en una jornada que ha descrito como "decisiva" para el futuro de un país que, a su juicio, "necesita estabilidad y un proyecto sólido".

Feijóo ha aprovechado el mensaje para reconocer la labor de la diáspora peruana en España y ha expresado que conoce bien "el trabajo, el esfuerzo y la honestidad" de los peruanos que residen en el país, así como "el profundo cariño" que estos sienten por su tierra natal.

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Perú celebra este domingo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, en la que Fujimori, candidata de Fuerza Popular en su cuarto intento por llegar a la presidencia, se enfrenta al candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La última encuesta de Ipsos otorgaba a Fujimori el 38% de los votos frente al 35% de su rival, en una contienda marcada por el hastío institucional de un país que ha tenido diez presidentes en diez años.