Mauricio prohíbe entrada de extranjeros desde la RDC, Uganda y Sudán del Sur por el ébola

Nairobi, 6 jun (EFE).- Mauricio ha prohibido temporalmente la entrada a su territorio de extranjeros que viajen desde la República Democrática del Congo (RDC), Uganda o Sudán del Sur o hayan estado en esos países en los últimos 21 días, como precaución ante el brote de ébola declarado en el este de la RDC el pasado 15 de mayo.

En un comunicado posterior a una reunión del Gabinete recogido a última hora del viernes por medios locales, el Gobierno mauriciano informó de la "prohibición temporal de entrada a Mauricio a los ciudadanos extranjeros que viajen desde la RDC, la República de Uganda o la República de Sudán del Sur, que transiten por esos países o que hayan estado presentes en ellos en los últimos 21 días".

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Mientras, sí que "se permitirá la entrada" a los ciudadanos mauricianos o extranjeros con residencia legal en este país insular aunque cumplan esas mismas condiciones, pero deberán hacer "una cuarentena obligatoria de 21 días a su llegada".

Así, el Gobierno decretó "el control sanitario obligatorio y la evaluación de riesgos en los puntos de entrada para los viajeros procedentes de los países afectados".

Como parte de las medidas de precaución, el país anunció también junto con el estadounidense Consejo Empresarial sobre África (CCA, en inglés) el aplazamiento de la Cumbre de Negocios EE.UU.-África 2026, que estaba prevista entre los próximos 26 y 29 de julio con más de 2.500 participantes, incluyendo jefes de Estado y ministros africanos, altos funcionarios estadounidenses y empresarios de ambas partes.

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Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja este tipo de restricciones de viaje, Mauricio no es el primer país que las impone: también lo han hecho la propia Uganda, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Canadá, Bahamas o Jordania.

El brote fue declarado el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, pero se propagó después a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha expandido asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos dos fallecidos, ambos considerados como casos importados de la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según OMS, que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE