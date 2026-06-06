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Lavrov condiciona cualquier acuerdo en Ucrania a la "completa restauración" de derechos de los rusoparlantes

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El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado la "completa restauración" de los derechos de los rusoparlantes en territorio ucraniano como condición para cualquier acuerdo a largo plazo.

"Vamos a conseguir la completa restauración de los derechos de los rusos y rusoparlantes contra los que el régimen neonazi de Kiev ha desatado el terror manifiesto", ha afirmado Lavrov en un mensaje publicado este sábado con motivo del Día de la Lengua Rusa.

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Para el ministro ruso, "resolver esta cuestión es una condición necesaria para un acuerdo a largo plazo que resuelva el conflicto ucraniano".

"Vamos a seguir oponiéndonos a las manifestaciones de la discriminación lingüística y a la rusofobia, ocurra donde ocurra", ha subrayado.

Lavrov ha destacado que el ruso es un cimiento "cultural, espiritual e histórico" de la "nación-civilización" rusa y es además un medio para la comunicación a nivel internacional. Sirve también como "unificador" en la Organización de la Lengua Rusa.

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