La ONU exige la liberación de sus más de 70 trabajadores retenidos "injustamente" en Yemen durante dos años

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reafirmado este viernes su condena "en los términos más enérgicos" de la captura de personal de la ONU y de ONGs nacionales e internacionales llevada a cabo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, en vísperas del segundo aniversario de las detenciones del pasado junio de 2024, al tiempo que han exigido la "liberación incondicional, segura e inmediata" de todas las personas retenidas "injustamente", cuyo bienestar les preocupa "profundamente".

"Todas las amenazas contra quienes prestan asistencia humanitaria son inaceptables y agravan la situación humanitaria en Yemen", han subrayado los Estados miembro del Consejo, antes de hacer hincapié en la "obligación de todas las partes en un conflicto de permitir y facilitar (...) el acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas a todos los civiles necesitados, y de promover la seguridad y la libertad de circulación del personal humanitario, así como la seguridad y protección de sus instalaciones y bienes".

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En este contexto, desde el órgano de Naciones Unidas han alertado además de que "la situación humanitaria seguirá deteriorándose si no se alcanza una solución política" a la actual situación del país, donde más de 22 millones de personas requieren asistencia, según datos de la organización.

Pese a ello, el Consejo de Seguridad ha reiterado su "firme compromiso con la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen", reafirmando también su compromiso para con el pueblo yemení, y se ha mostrado esperanzado con la posibilidad de "alcanzar una solución política negociada, inclusiva, dirigida y asumida por los yemeníes (...) en consonancia con las resoluciones pertinentes" de la institución.

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Este llamamiento se une a las reiteradas apelaciones de los distintos organismos de la ONU que en los últimos años han exigido la liberación de los más de 70 trabajadores del organismo que se encuentran "detenidos de forma arbitraria" en Yemen, tal y como apuntaba meses atrás el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Yemen vive sumido en el caos desde hace más de una década, tiempo en el que los rebeldes han consolidado su poder y ampliado su radio de amenazas. Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado en los últimos dos años sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

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