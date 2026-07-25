Los incendios en Gironda empeoran y se anuncian evacuaciones masivas

Las autoridades locales de Gironda, un departamento al suroeste de Francia, han anunciado este domingo la evacuación de otras 55.000 personas en las localidades cercanas a Burdeos tras el empeoramiento de los incendios, superando "con creces" las 200.000 personas evacuadas en todo el territorio.

Como "medida preventiva", las autoridades han ordenado la evacuación de los municipios de Marcheprime, Cestas, Mios, Biganos y Le Barp, tal y como han informado a través de sus redes sociales.

Con esta nueva orden, la cifra de evacuados por los incendios en la Gironda supera "con creces" las 200.000 personas, según ha informado el diario 'Le Figaro', sumándose así a las 167.000 a las que ya se pidió desalojar sus viviendas o alojamientos turísticos desde el pasado miércoles. Por otro lado, el fuego ha consumido casi 33.000 héctareas en el departamento, situando en 98.000 hectáreas calcinadas en todo el territorio desde el inicio del año, una cifra récord en Francia.

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La situación agravada por los incendios ha vuelto a entrar en un "punto crítico" debido a los súbitos golpes de viento que han comenzado a azotar la región desde el pasado sábado.