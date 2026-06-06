El papa León XIV parte de Roma rumbo a España

A bordo del avión papal, 6 jun (EFE).- El papa León XIV partió este sábado rumbo a España desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma) a bordo del avión de la compañía Ita Airways que aterrizará a las 10.30 (08.30 GMT) en Madrid, donde comenzará una visita apostólica hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

A las 08.13 horas (07.13 GMT) despegó el avión papal, en el que Robert Prevost vuela acompañado de 80 periodistas de 55 medios y de una amplia delegación vaticana que en esta ocasión habla español con la presencia del cardenal salesiano Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el arzobispo Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

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A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el pontífice será recibido a pie de escalerilla por el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Tras el acto de recepción, León XIV se trasladará al Palacio Real para la bienvenida oficial con la rendición de honores y la interpretación de los himnos nacionales de España y del Estado de la Ciudad del Vaticano, antes de entrar en la Sala Gasparini donde se realizará el encuentro oficial en el que también participarán la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía.

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Habrá un saludo a varias autoridades en el Salón del Trono y, posteriormente, en el Salón de Columnas el rey y el papa dirigirán unas palabras a los presentes.

Será el primer discurso de León XIV en España y en él dirigirá sus primeros mensajes a la sociedad.

Luego el papa se retirará a descansar a la Nunciatura, y hasta las 18.00 horas no tendrá agenda, por lo que no se descarta que en este tiempo pueda tener algunos encuentros privados.

Por la tarde visitará el centro "CEDIA 24 Horas", de Cáritas en el barrio de Lucero, que da asistencia a personas sin hogar y en condiciones de vulnerabilidad y que contará con la actuación musical de Niña Pastori.

Fuera de las cámaras encontrará a 3 personas en una habitación del centro y después en el comedor escuchará a algunos testimonios.

La primera jornada de su visita terminará en la Plaza de Lima en la vigilia de oración con los jóvenes -se esperan varios cientos de miles- que combinará música, como fragmentos del musical "Godspell" de Antonio Banderas, testimonios y oración y las respuestas del pontífice estadounidense a los interrogantes de la juventud española.

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"Alzad la mirada" es el lema oficial de la visita de León XIV a España, el cuarto viaje internacional de su pontificado y el primero a un país de la Unión Europea. EFE