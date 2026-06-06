Agencias

La RD del Congo eleva a 452 los casos de ébola confirmados, incluyendo 82 muertes

Guardar
Google icon

Nairobi, 6 jun (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron a 452 los casos confirmados en el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 82 muertes, y alertaron sobre "una transmisión comunitaria rápida y continuada".

En su último boletín sobre la enfermedad difundido anoche, que se corresponde con el recuento elaborado hasta este jueves, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC señaló que esto supone un aumento de 71 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas.

PUBLICIDAD

Aunque fue detectado en la provincia congoleña de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, el brote se expandió a las vecinas provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han registrado hasta ahora 19 contagios, incluidos dos fallecidos. EFE

Últimas Noticias

Baréin condena ataques iraníes y advierte de que su "paciencia no significa complacencia"

Infobae

El último sombrero de Napoleón se exhibe por primera vez en más de un siglo

Infobae

El avión del papa León XIV aterriza en España

Infobae

'Manugas' González domina con mano de hierro y nuevo récord

Infobae

Antonio Banderas se rinde ante el Papa León XIV en su llegada a España: "Tiene personalidad y carácter"

Antonio Banderas se rinde ante el Papa León XIV en su llegada a España: "Tiene personalidad y carácter"