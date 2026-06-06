Israel mata a un palestino en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza

Gaza, 6 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado al menos a un gazatí en un ataque en Jan Yunis, sur del enclave palestino, según informaron fuentes médicas del hospital Al Nasser.

El fallecido, identificado como Mohamad Otman Farwana, perdió la vida en un bombardeo dirigido a la casa de su familia en la calle de Al Zaini, en el centro de la localidad sureña de Jan Yunis, en el que además resultaron heridas varias personas según este centro médico.

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Fuentes de la familia aseguraron a EFE que Farwana iba a celebrar su boda esta tarde.

Por el momento, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.

Ayer viernes, las tropas israelíes ya mataron a dos gazatíes en la zona sur de la Franja. Además, un tercero falleció a causa de las heridas que recibió en un ataque el día anterior, también ocurrido en Jan Yunis.

Desde que entró en vigor la tregua hace casi ocho meses, los ataques del Ejército israelí han matado a cerca de 950 personas en Gaza, tanto en ataques dirigidos o tiroteos de las tropas a la población como en jornadas de bombardeos continuos.

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En las últimas semanas, Israel ha escalado sus ataques aéreos contra el lado de Gaza que continúa bajo control de Hamás (algo menos del 40 % del enclave, en el que la población se hacina junto a la costa o entre los escombros de las ciudades).

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró este jueves en 72.956 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. EFE

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