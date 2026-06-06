Dos jóvenes muertos y otros tres heridos, en el vuelco de un turismo en Pinilla del Campo (Soria)

Dos jóvenes de unos 20 años han perdido la vida y otras tres personas, dos de ellas menores, han resultado herida en el vuelco de un turismo en el kilómetro 14 de la carretera SO-P-2003, en la entrada de Pinilla del Campo (Soria).

Los hechos se han producido a las 1.00 horas, momento en el que el 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a los Bomberos de Ólvega --habia dos personas atrapadas--, a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

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En el lugar, confirma el personal sanitario de Sacyl el fallecimiento de dos varones de unos 20 años y atiende además a otro varón de unos 20 años, a quien traslada la UVI móvil de Emergencias Sanitarias; y otros dos varones, menores adolescentes, a quienes se ha trasladado en ambulancias de soporte vital básico, todos ellos al hospital de Soria.