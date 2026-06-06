Araqchi critica las declaraciones de Aoun y le insta a "salvar" a Líbano de "su verdadero enemigo"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha criticado este sábado las declaraciones del presidente de Líbano, Michel Aoun, afirmando que sus palabras distorsionan la realidad de la influencia iraní en la región y desvían la atención sobre las agresiones militares que sufre el territorio libanés por parte del Ejército de Israel.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el jefe de la diplomacia de Teherán ha ironizado sobre la postura del mandatario libanés al señalar que, a juzgar por sus comentarios, "cualquiera diría que es Irán quien ha ocupado una quinta parte del Líbano, ha desplazado a una cuarta parte de los libaneses y bombardea su país a diario".

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Asimismo, Araqchi ha rechazado de forma categórica que Teherán utilice la soberanía libanesa para beneficio propio en el apartado geopolítico. "Si el Líbano fuera una moneda de cambio para Irán, ya habríamos llegado a un acuerdo hace mucho tiempo", ha argumentado.

De esta manera, el ministro iraní ha instado a Aoun de posicionarse directamente contra Israel, que actualmente está llevando a cabo una ofensiva en el sur de Líbano, y no contra Teherán. "Salve al Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente", le ha recriminado.

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Las palabras de Aoun y Araqchi llegan después de que delegaciones de Líbano e Israel hayan celebrado esta semana una ronda de conversaciones en Washington, la cuarta desde marzo, sin que haya puesto fin a los bombardeos del Ejército israelí sobre territorio libanés ni al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Aoun no ha descartado reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si bien ha condicionado cualquier encuentro a un acuerdo para poner fin a las hostilidades a ambos lados de la frontera.

Desde el 2 de marzo, día en que las partes retomaron los combates, más de 3.500 personas han muerto y 10.800 han resultado heridas en Líbano, mientras que en Israel han fallecido 28 soldados.