Al menos dos civiles muertos en ataques ucranianos sobre la región rusa de Bélgorod

Al menos dos civiles han muerto y siete más han resultado heridos en las últimas 24 horas en una serie de ataques con drones en la región de Bélgorod, en el suroeste de Rusia fronterizo con Ucrania, según han confirmado las autoridades rusas.

"Dos civiles han muerto como consecuencia de ataques de precisión de las Fuerzas Armadas Ucranianas en los distritos de Krasnoyarsk y Shebekinski", ha publicado en redes sociales el gobernador de Bélgorod, Alexander Shuvaev.

Siete civiles más han resultado heridos en ataques en los distritos de Bélgorod, Valuiski, Krasnoyarsk y Yakovlevsky y cuatro de ellos continúan hospitalizados.

El viernes otra persona murió en esta misma región, concretamente en la ciudad de Shebekino, donde un dron ha impactado de forma directa contra un automóvil que circulaba por la carretera, provocando así la muerte instantánea del conductor "debido a la gravedad de las heridas sufridas".

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Asimismo, en el pueblo de Otradnoye, situado en el distrito de Bélgorod, otro hombre ha tenido que recibir asistencia médica de urgencia tras sufrir múltiples heridas de metralla en la espalda provocadas por la detonación de otro dron.

Las autoridades locales han urgido a la población de los municipios fronterizos a que extremen las precauciones ante la persistente incursión de drones el espacio aéreo de la provincia.

De esta manera, Ucrania responde ante los últimos ataques perpetrados por Rusia en los que seis personas han muerto en las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

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El jefe de la Administración Militar de Kiev, Mikola Kalashnik, ha detallado en redes sociales que al menos cuatro personas han muerto a causa de un ataque con drones contra una "fábrica alimentaria" dedicada a la producción de comida para bebés en la localidad de Brovari.