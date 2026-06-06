Marc Márquez, victoria en la 'sprint' y 'pole' junto a Izan Guevara y Máximo Quiles

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) logró este sábado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Hungría de MotoGP, que se disputa en el circuito Balaton Park, después de ser el más rápido en la clasificación oficial, como también Izan Guevara (Boscoscuro) y Máximo Quiles (KTM), en sus categorías.

Marc Márquez dominó de principio a fin la carrera 'sprint', prevista a trece vueltas, beneficiado en gran medida por el hecho de haber conseguido una 'pole position' con la que no muchos contaban pero que al final acabó consiguiendo el nueve veces campeón del mundo.

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El español, que logró su decimoctava victoria en una carrera 'sprint', ya había logrado la septuagésima sexta 'pole' de su carrera en MotoGP, que consiguió el año pasado en este mismo escenario, y con la que suma 104 en su vida deportiva.

Aunque no fue el más rápido en el segundo y tercer parcial, Marc Márquez lo 'bordó' en el último, en el que consiguió parar el cronómetro en 1:36.791 que le daba la 'pole' y con un intento más, aunque falló en el tercer parcial, logró el primer puesto con 1:36.785.

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Con Marc Márquez, en la primera línea de la formación de salida acabaron Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Ya en la carrera 'sprint', Marc Márquez salió como una exhalación desde la 'pole position' y tiró con toda la fuerza de la que era capaz para abrir cuanto antes un hueco tranquilizador, que logró en apenas dos o tres vueltas, para encaminarse en pos de su tercera victoria de la temporada en una carrera corta.

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El nueve veces campeón del mundo se encuentra ahora a 97 puntos de distancia del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que acabó tercero, con Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) en la segunda posición, a segundo y medio del nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que no falló en el momento de la salida.

Así, el autor de la 'pole', Marc Márquez, que enfiló la curva de final de recta en primera posición, y ya desde ese mismo momento comenzó a marcar distancias respecto a todos sus rivales, entre los que su compatriota y campeón del mundo de MotoGP en 2024, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), fue de los primeros en cometer un error.

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Márquez comenzó a marcar un ritmo impresionante en las primeras vueltas, que intentaron seguir tanto Jorge Martín, que había salido muy bien a pesar de su error, como Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Los errores iniciales acabaron marcando el rendimiento del piloto de la fabricante de Noale, que se tuvo que conformar con la sexta posición final, mientras Acosta y su compañero Bezzecchi acompañaban a Marc Márquez en el podio de la 'sprint'.

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El español Izan Guevara (Boscoscuro) saldrá desde la 'pole position' de Moto2, mientras que el líder del mundial, Manuel González (Kalex), lo hará desde la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida.

Guevara logró este sábado un mejor tiempo de 1:40.280 para ser el primer piloto en la actual temporada que repite en la 'pole position' de la categoría, bien es cierto que el checo Filip Salac (Kalex), inicialmente, no se lo puso demasiado fácil al conseguir un mejor tiempo de 1:40.304, apenas 37 milésimas de segundo más rápido que 'Manugas'.

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Pero los últimos minutos de la clasificación de Moto2 resultaron muy intensos y con muchos pilotos intentando desbancar a Salac, si bien Izan Guevara fue el primero y, en realidad, el único, que lo consiguió al rodar en 1:40.280.

Al final, la primera línea de salida fue para Izan Guevara, Filip Salac y el australiano Senna Abius (Kalex), con el líder del Mundial 'Manugas' González cuarto, en la segunda línea, junto a Álex Escrig (Forward) y Daniel Holgado (Kalex).

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El español David Almansa (KTM) pasó directamente de la habitación del hospital de Elche a su segunda 'pole' del año, al ser el más rápido en la clasificación oficial de Moto3.

Tras sufrir una infección que le impidió disputar la carrera de Italia, David Almansa, que suma la quinta 'pole' de su carrera deportiva, salió del hospital de Elche directamente para viajar a Hungría, en donde fue el más rápido, con un tiempo de 1:45.686, por delante de los también españoles Máximo Quiles (KTM) y Brian Uriarte (KTM). EFE

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado la septuagésima sexta 'pole position' de su carrera deportiva en MotoGP al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Hungría de MotoGP, este sábado en el circuito de Balaton Park.

Márquez, que ya el año pasado logró la 'pole position' en este mismo escenario, suma 104 'pole position' en su carrera deportiva y hoy consiguió la segunda de la temporada, junto a la de Jerez de la Frontera (Cádiz), con un tiempo de 1:36.785 en Balaton Park, en donde tiene el récord absoluto con 1:36.518.

El vigente campeón del mundo ya rodó a buen ritmo durante la segunda tanda libre de entrenamientos, en la que en su séptima vuelta paró el cronómetro en 1:37.596, apenas 36 milésimas de segundo más lento que el primer día, que luego batió el italiano Fabio di Giannantonio al rodar en 1:37.572, 24 milésimas de segundo más rápido que el vigente campeón del mundo.

Márquez no arrojó la toalla buscando un buen ritmo y en su duodécimo giro hizo su mejor vuelta del fin de semana con 1:37.436, siendo el más rápido de la tanda libre, por delante del italiano y con Pedro Acosta tercero.

Ya en la primera clasificación había una serie de nombres propios a los que prestar especial atención, como el campeón del mundo de MotoGP en 2021, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), al que se le vio pelearse con su moto en diversas ocasiones, o el de 2022 y 2023, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Pero el primer mejor tiempo fue para otro italiano, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), luego superado por el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4).

Ninguno de los dos aguantó esas posiciones, pues poco después el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) y el español Joan Mir (Honda RC 213 V) les superaron en su primer 'time attack', con 1:37.815 y 1:37.949, respectivamente.

Bagnaia fue el último en salir en el segundo intento de vuelta rápida, llevándose tras su estela a su compatriota Morbidelli, con el claro objetivo de intentar el pase a la segunda clasificación.

Pero fue otro italiano, Luca Marini (Honda RC 213 V), quien se encaramó a la primera posición con 1:37.594 y con Joan Mir tras su estela, mientras que 'Pecco' Bagnaia iba marcando vuelta rápida en todos los parciales por detrás de ellos para encaramarse al primer puesto con 1:37.443.

En esos minutos finales acabó por los suelos, en la curva dos, el surafricano Brad Binder (KTM RC16), en tanto que Bagnaia y Marini confirmaron su pase a la segunda clasificación, en busca de la octava 'pole position' de la temporada.

En esta segunda clasificación tanto Bagnaia como su compañero de equipo, Marc Márquez, optaron por montar en sus motos un nuevo colín trasero que permitía 'aplomar' mucho más el eje trasero de sus motos y que hasta el momento sólo había usado el español.

Pero no comenzó bien la clasificación ni para Marc Márquez ni para Fabio di Giannantonio, que se fueron por los suelos en la curva uno, aunque ambos pudieron continuar en pista al no paparse los motores de sus motos y ni siquiera entraron en sus talleres.

Acosta fue la primera referencia al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:37.419, que era nada menos que 431 milésimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), con 'Pecco' Bagnaia en el tercer puesto a medio segundo.

Marc Márquez, en su primer intento, acabó undécimo, con 1:38.750, pero probó una vuelta más, en la que el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) se puso segundo, pero él mejoró hasta el 1:37.467 que le aupaba a la segunda posición a 239 milésimas de Acosta.

Ese fue el momento en el que la mayoría de los pilotos entraron en sus talleres para hacer las últimas modificaciones técnicas y montar el segundo par de neumáticos nuevos.

En esa segunda salida Fabio di Giannantonio logró ascender hasta la segunda posición cuando Acosta era el primero en rodar en '36', con 1:36.888, y el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se iba largo en una zona del trazado cuando estaba marcando parciales de vuelta rápida.

Aunque no fue el más rápido en el segundo y tercer parcial, Marc Márquez lo 'bordó' en el último, en el que consiguió parar el cronómetro en 1:36.791 que le daba la primera posición y aún tenía un intento más, en el que marco parciales de vuelta rápida en los dos primeros, falló en el tercero y al cruzar la línea de meta con 1:36.785, que le daba la 'pole position', para la carrera húngara.

Acosta lo intentó, pero al final tuvo que conformarse con un 1:36.838, que le dejaba 53 milésimas de segundo, con otro español completando a primera línea de salida, Fermín Aldeguer.

La segunda línea será íntegramente italiana, con Fabio di Giannantonio, 'Pecco' Bagnaia y Marco Bezzecchi, con Raúl Fernández, Jorge Martín y Luca Marini en la tercera, y Ai Ogura, Diogo Moreira y Jack Miller en la cuarta. EFE