Presidente de Bolivia vuelve a llamar al diálogo a líderes sociales que exigen su renuncia

Carreras (Bolivia), 5 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llamó nuevamente al diálogo este viernes a los dirigentes de los sectores sociales que desde principios de mayo exigen su renuncia y les pidió que "no se dejen usar" por el exmandatario Evo Morales (2006-2019), a quien acusó de financiar las protestas con recursos del "narcotráfico".

El mandatario se dirigió al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al principal dirigente de la Federación de Campesinos 'Tupac Katari', Vicente Salazar, a quienes expresó que "el diálogo es la forma de solucionar" los problemas.

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"No se dejen usar, ni (para) quebrantar la Constitución y la democracia, para que un señor (Morales) y su entorno de poder se salven de ir ante la Justicia", enfatizó el jefe de Estado.

Paz hizo estas declaraciones una vez concretado el desbloqueo de Río Abajo, una zona situada a 37 kilómetros al sur de La Paz e importante por su producción de alimentos, que permaneció aislada debido a los cortes de vías instalados por sectores que exigen la renuncia del mandatario.

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El presidente remarcó que Evo Morales "quiere confundir" a la población "usando plata ilícita" generada por la "producción del narcotráfico" en el Trópico de Cochabamba, en el centro del país, bastión político y sindical del expresidente.

Paz afirmó que el diálogo permanece abierto "con aquellos que tienen justas reivindicaciones", pero que "no" es "para defender a un señor (Morales) que tiene que ir ante la Justicia".

Morales fue declarado en rebeldía a mediados de mayo por un tribunal de la región sureña de Tarija, tras no presentarse al inicio del juicio en el que se le acusa de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras era presidente, en 2016.

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La corte también dictó una nueva orden de aprehensión contra el exmandatario, quien desde octubre de 2024 permanece en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, resguardado por cientos de sus seguidores.

Rodrigo Paz, quien llegó a la Presidencia hace siete meses, reiteró que su Gobierno también utilizará los "instrumentos legales" que le permite la Constitución, como la posibilidad de dictar un estado de excepción si fuera necesario, aunque sostuvo que mediante el diálogo se superarán los bloqueos.

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El Senado aprobó en la víspera un proyecto de ley que regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia y otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas en casos de "conmoción interna". La iniciativa pasó ahora a consideración de la Cámara de Diputados.

Los bloqueos de carreteras, que se realizan desde el 6 de mayo, son impulsados por los campesinos de La Paz, la COB y los seguidores de Morales, que exigen la renuncia de Paz como "única demanda".

En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.

Durante estas protestas han muerto siete personas por falta de atención médica oportuna, debido a los bloqueos, y otras tres en el contexto de los enfrentamientos, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.EFE

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