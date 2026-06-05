Albares dice que la UE "no puede mantener la misma relación con Israel" y pide más presión

París, 5 jun (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que la Unión Europea "no puede mantener la misma relación con Israel" mientras continúen las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

"Mientras continúe esta violencia permanente, Europa no puede mantener la misma relación con Israel", ha señalado el jefe de la diplomacia española en una entrevista emitida este viernes por RFI y France 24.

Albares ha defendido por ello la necesidad de aumentar la presión sobre el Gobierno israelí mediante sanciones contra ministros acusados de incitar a vulneraciones de derechos fundamentales, y ha sostenido que las medidas que Bruselas estudia adoptar son "necesarias" y que la UE debe enviar "un mensaje claro" a Israel.

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El ministro ha considerado que la relación entre la UE e Israel debe sustentarse en el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el derecho internacional.

Asimismo, ha defendido la revisión de las relaciones entre Bruselas e Israel y ha recordado que España, junto con Irlanda y Eslovenia, ha solicitado la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

Según Albares, el artículo 2 de dicho acuerdo, que establece el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos como elementos esenciales de la relación bilateral, no se está cumpliendo.

"No podemos aceptar que la guerra sea la única forma de relación entre Israel y los demás pueblos de Oriente Medio. Debe existir una coexistencia pacífica que garantice la seguridad de todos", ha afirmado.

El ministro ha reiterado el apoyo de España al derecho de Israel a vivir "en paz y seguridad", pero ha subrayado que ese mismo derecho corresponde también a los pueblos palestino y libanés.

Albares ha añadido que la UE debe responder también a las demandas de la opinión pública europea y ha planteado someter a votación la suspensión de aquellas partes del acuerdo que puedan aprobarse por mayoría cualificada, especialmente en el ámbito comercial.

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Francia tiene previsto organizar el próximo viernes en París una conferencia de representantes de la sociedad civil israelí y palestina comprometidos con la solución de dos Estados, a la que asistirán también varios ministros de Exteriores en la antesala de la cumbre del G7 en Evian, un año después de la adopción de la Declaración de Nueva York y del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de diez países occidentales.EFE