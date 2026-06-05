Nicaragua y Rusia firman un acuerdo de extradición y otro para el traslado de presos

San José, 5 jun (EFE).- Nicaragua y Rusia firmaron este viernes un acuerdo de extradición y otro para el traslado entre ambos países de personas condenadas a prisión, con lo que, una vez entre en vigor, los rusos presos en la nación centroamericana podrán terminar su pena en Moscú, y los nicaragüenses en Managua, informaron las autoridades nicaragüenses.

El tratado de extradición fue suscrito en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia, en el que participa una delegación nicaragüense, indicó el Ejecutivo sandinista en una declaración.

Además del acuerdo de extradición, ambos países firmaron un tratado sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales privativas de la libertad.

También se suscribió un memorando de entendimiento sobre la "seguridad biológica", de la que Managua no dio más detalles de qué tratará o cómo se desarrollará ese acuerdo.

Asimismo, las partes firmaron un acuerdo de relaciones de amistad entre las ciudades de Managua y Donetsk, esta última una región ucraniana ocupada por Rusia.

Los acuerdos fueron suscritos en el marco de una reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Laureano Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia.

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Laureano se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de "serias violaciones contra los derechos humanos" de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los cocancilleres nicaragüenses.

El 30 de julio de 2025, el Gobierno sandinista expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

En octubre pasado, Ucrania anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicaragua por el reconocimiento que este país hizo de la "soberanía" de Rusia "sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea".

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Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Rusia es un antiguo socio de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses. EFE