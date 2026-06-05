Hermano menor de Fujimori reitera que no apoyará a ningún candidato en elecciones de Perú

Lima, 5 jun (EFE).- El empresario y excongresista peruano Kenji Fujimori reiteró este viernes que no respaldará a ningún candidato en la segunda vuelta por la Presidencia de Perú que enfrentará este domingo a su hermana mayor, Keiko Fujimori, con el izquierdista Roberto Sánchez.

"Lo cierto es que no estoy en política, ni apoyando a ningún candidato, porque después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura", remarcó Fujimori en un mensaje en redes sociales que fue replicado por medios locales.

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El hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien se dedica a la actividad privada, aunque regenta un podcast muy activo en redes sociales, aseguró que quiere "lo mejor para el Perú", pero hoy hace "patria chambeando (trabajando) duro y parejo".

Kenji Fujimori fue el candidato con mayor votación en las elecciones legislativas peruanas de 2011 y 2016, aunque en 2018 fue expulsado del partido Fuerza Popular, que lidera su hermana, tras haberse negado a apoyar una moción que planteaba la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien él buscaba un acuerdo para indultar a su padre.

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En junio de ese año fue inhabilitado por el Congreso, que controlaba el partido fujimorista Fuerza Popular y le retiró la inmunidad para que sea procesado por tráfico de influencias en medio de las negociaciones que llevaron a que Kuczynski indultara en diciembre de 2017 al expresidente Fujimori, quien cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

En febrero de 2024 fue condenado en segunda instancia a 4 años y 6 meses de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) por este caso, mientras que retomó el vínculo con su hermana hasta la muerte de su padre, en septiembre de 2024.

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Tras difundirse el mensaje de Kenji en medios locales, Keiko Fujimori afirmó este viernes que "entiende y comprende" la postura de su hermano, porque este anunció hace un tiempo que se alejaba de la actividad política.

"Yo creo que él hace varios meses atrás señaló que quería alejarse de la política, me parece natural y consecuente el mensaje que ha dado", declaró la candidata en la emisora Radio Exitosa.

Fujimori disputará el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el izquierdista Roberto Sánchez, en un proceso en el que se decidirá al gobernante peruano para el período 2026-2031, tras una periodo de inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en diez años. EFE

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