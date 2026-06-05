Más de 1.700 peregrinos valencianos inician este sábado su viaje a Madrid para acompañar al Papa León

La Delegación de Infancia y Juventud de la Archidiócesis ha organizado la salida de 1.000 jóvenes con la que se desplazarán a Madrid para acompañar al Papa León en su visita a España.

Once autobuses partirán este sábado desde València a las 8 horas. El punto de partida y de encuentro será la Avenida Tarongers de Valencia, a la altura de la Facultad de Derecho y Económicas. También han organizado la salida de otros tres autobuses: desde Benifaió, Gandia y Xàtiva, igualmente a las 8 horas del sábado.

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De los 11 autobuses de Valencia, seis realizarán la ida y la vuelta en el mismo día, es decir, saldrán y volverán mañana, sábado. El regreso desde Madrid está previsto a las 00.30 horas, con previsión de llegada a Valencia aproximadamente a las 6 horas.

El resto de autobuses regresará el domingo. Son los peregrinos que han elegido la opción de pernoctar la noche del sábado en Madrid para participar en la misa del domingo, además de la Vigilia del sábado. En este caso, el regreso está previsto el domingo sobre las 18 ó 19 horas a Valencia ciudad. Los peregrinos de Benifaió, Gandia y Xàtiva también tienen previsto su regreso en la tarde del domingo.

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A los anteriores se suman cientos de peregrinos de familias y parroquias, asociaciones y movimientos, como ejemplo en València más de 200 en la parroquia de Santo Ángel Custodio, 200 de San Pascual Baylón.

Entre ellos se encuentran también los más de 200 fieles de la parroquia de San Juan de la Ribera. Otras 200 del Santo Ángel Custodio y dos centenares de la parroquia de San Josemaría Escrivá. En el caso de San Pascual Baylón de València han organizado una misa de envío a las 6.30 horas para dirigirse a los autobuses a Tarongers. También hay familias que acuden con medios propios que quieren acompañar al Papa en su viaje apostólico.

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Otras parroquias han organizado actividades e iniciativas para seguir los actos principales del Pontífice, como la parroquia San Leandro de Valencia que hará una retransmisión en directo para acompañar en la Vigilia del Papa en Madrid, el sábado a las 20.30 horas.