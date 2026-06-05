La UCO cree que la 'trama Leire' medió con el PNV para impulsar el "rescate" de 112 millones a Tubos Reunidos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que la presunta trama del 'caso Leire Díez' medió con "algún miembro" del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para impulsar el "rescate" concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos.

Así lo refleja en uno de los informes incorporados al sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de las pesquisas dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sobre presuntos amaños en varios contratos adjudicados por la SEPI de los que, según los investigadores, se habrían beneficiado la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso --administrador de la mercantil Servinabar-- y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

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En concreto, la UCO ve indicios de que el grupo de mensajería 'Hirurok', del que formarían parte, para el juez, Cerdán, Díez, Fernández y Alonso, llevó a cabo "acciones tendentes" al otorgamiento de la ayuda económica a Tubos Reunidos, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la mercantil Mediaciones Martínez.

"En este caso, se pudo comprobar cómo Leire Díez y Vicente Fernández, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos Cerdán y Antxon Alonso para impulsar el mismo", desliza la UCO.

Los investigadores infieren que las acciones desarrolladas por el grupo 'Hirurok' consistieron "en al menos su intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión".

UNA REUNIÓN EN FERRAZ

Tras la concesión efectiva de la ayuda, la UCO identificó "una segunda operativa" llevada a cabo entre 2024 y 2025 con el objetivo de "conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda", en la cual "habría podido participar Santos Cerdán".

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En concreto, la Guardia Civil constató un encuentro celebrado en noviembre de 2024 en el despacho de Cerdán de la sede socialista de la calle de Ferraz, en la que habrían participado el propio ex 'número tres' del PSOE, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. "Con razón de esta operativa, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", sostiene la UCO.

Este jueves, en el marco de las pesquisas dirigidas por Pedraz, agentes de la UCO llevaron a cabo un registro de más de diez horas en la sede de Tubos Reunidos en Bilbao, como también en la sucursal del municipio de Amurrio, de donde salieron con varias cajas de documentación.

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Las diligencias tenían como objetivo la búsqueda de pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de "un rescate público" y la presunta trama investigada por la Audiencia Nacional.