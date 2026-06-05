El Ayuntamiento de Madrid desplegará 468 trabajadores y 299 máquinas para limpiar la ciudad durante la visita

El Ayuntamiento de Madrid desplegará 468 trabajadores de limpieza viaria y 299 máquinas para poner la ciudad a punto durante la visita del Papa León XIV.

El dispositivo de recogida de residuos contempla la movilización de 90 trabajadores y 39 camiones. Se han instalado 2.077 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno para las distintas fracciones (plástico, metálicos y briks, residuos orgánicos y papel y cartón). Además de Lima y Cibeles, se han instalado en enclaves como los recintos de acogida y pernocta de asistentes y las zonas de estacionamiento de autobuses.

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Se colocarán además 428 papeleras de aro: 109 de ellas en la plaza de Lima y el paseo de la Castellana hasta la plaza de San Juan de la Cruz y 319, con motivo de la misa del domingo, en Castellana, desde Ayala a Cibeles; Colón, Alcalá, plaza de la Independencia y paseo del Prado, desde Cibeles a Neptuno.

El dispositivo de limpieza, Servicio de Limpieza de Urgencia (SELUR) y recogida de residuos estará integrado por un total de 558 trabajadores y 328 máquinas, enfocados fundamentalmente en el trabajo que será necesario con motivo de la vigilia en la plaza de Lima y la misa en Cibeles.

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También se desplegarán en otras ubicaciones de la ciudad que contemplan actos previstos en la agenda de esta visita: el Palacio Real, la residencia del arzobispo, el Congreso de los Diputados, la Catedral de la Almudena, el Movistar Arena, el estadio Bernabéu, el centro de Cáritas de Latina e Ifema Madrid. En materia de limpieza viaria y SELUR, serán 468 trabajadores y 299 máquinas y vehículos los desplegados.