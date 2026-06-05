Temas del día de EFE Internacional para el viernes 5 de junio de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán - La tensión en el estrecho de Ormuz continúa aunque los ataques de Estados Unidos e Irán parecen remitir a la espera de que ambas partes continúen los contactos para encontrar una solución al conflicto, mientras la presión aumenta para que Israel se detenga en su invasión del Líbano.

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- El Líbano juega sus últimas cartas después de que el grupo chií Hizbulá criticara los resultados de las negociaciones directas con Israel, a la espera de ver si se logra encauzar el acuerdo o si el alto el fuego técnico se derrumba. (Texto) (audio)

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- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra hoy una Junta de Gobernadores extraordinaria tras los recientes ataques contra una planta nuclear en los Emiratos Árabes Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

Washington/La Habana.- Estados Unidos pone fin este viernes al periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompieran vínculos con la isla antes de recibir represalias por parte de Washington dentro de su renovada presión para forzar a La Habana a aplicar cambios económicos y políticos.

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La Habana.- Las últimas sanciones financieras de EE.UU. contra Cuba tocan a varios miembros del clan Castro y evidencian la relevancia de esta familia ligada durante décadas al poder en la isla. Sin embargo, algunos nombres son castigados por Washington mientras otros salen indemnes.

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PERÚ ELECCIONES

Lima.- Perú entra en el periodo de reflexión para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tras concluir la campaña electoral con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en un pulso muy igualado que anticipa un final ajustado.

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UCRANIA GUERRA

Moscú - Rusia y Ucrania hicieron un canje de 185 prisioneros de guerra por cada bando en Bielorrusia coincidiendo con la participación del líder ruso, Vladímir Putin, en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde ofrecerá un discurso.

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- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera movimientos de Moscú tras publicar una carta abierta inédita al líder del Kremlin, Vladímir Putin, en la que argumenta que Rusia no tiene perspectivas de victoria en la guerra y le urge a negociar cara a cara y en condiciones de alto el fuego el final del conflicto. (texto) (audio)

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PAPA ESPAÑA

Ciudad del Vaticano- El papa León XIV emprende el sábado y hasta el 12 de junio un viaje apostólico a España con más de una veintena de actos y discursos en Madrid, Barcelona y las islas Canarias, etapas en las que abordará temas como la paz, la polarización, la secularización de la sociedad y la inmigración, entre otros.

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- Se enviará una crónica sobre voluntarios latinos que van a participar en algunos de los actos que tendrá el papa en Madrid (Texto)

- Se enviará una crónica de los ensayos de la Orquesta Sinfónica JMJ y el Coro de Jóvenes, que actuarán para el papa en Madrid en la vigilia del sábado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTRO ESPECIAL SOBRE GAZA

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza - A punto de cumplirse ocho meses del alto el fuego en Gaza los ataques israelíes siguen desangrando la Franja y la solución política que pretendía la Junta de Paz de Donald Trump, se encuentra en punto muerto desde el inicio de la guerra de Irán.

- Ni tregua ni vía política: el alto el fuego en Gaza encalla ocho meses después de su firma. Por Guillermo Azábal, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

- La tregua en Gaza cumple ocho meses marcados por el avance territorial de Israel. Por Paula Bernabéu, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde Gaza.

- Ratas, montañas de basura y tiendas de campaña: la vida en Gaza tras ocho meses de tregua. Por Patricia Martínez Sastre, desde Jerusalén, y Anas Baba, desde el campamento de Deir al Balah (Gaza).

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ADEMÁS

INDIA VENEZUELA | Nueva Delhi- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cumple el ecuador de su visita a la India y avanza en su agenda para posicionar el crudo venezolano como una alternativa estratégica para el gigante asiático. (Texto) (Foto) (audio) (Vídeo)

ONU REFORMAS | Madrid.- La posible fusión entre ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), una de las reformas que estudia la ONU en el marco de la iniciativa UN80, despierta preocupación entre gobiernos y organizaciones feministas por el riesgo de que se diluyan los mandatos específicos de ambas agencias en materia de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos. Por Laura de Grado (Texto) (Foto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA (Entrevista) | Kinsasa - "He visto la muerte de cerca", confiesa a EFE con emoción el enfermero congoleño Etienne Enzo, quien ha logrado sobrevivir al ébola en la provincia de Ituri, el epicentro del brote del virus declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) que mantiene en alerta a más de diez países en la región. (Texto) (Foto)

ARMENIA ELECCIONES | Ereván - El partido Contrato Cívico del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, cierra la campaña electoral de cara a los decisivos comicios del domingo con una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN EDUCACIÓN | Kabul - Sin aulas, pupitres ni libros, miles de niños en Afganistán se ven obligados a estudiar en el campo y en tiendas de campaña ante la escasez de colegios en las zonas más remotas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

19:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en el condado de Chippewa, en Wisconsin, para mostrar su apoyo a los agricultores.

14:00h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- Inicia en Ecuador la audiencia preparatoria de juicio por la presunta autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023, con siete procesados, entre ellos líderes de Los Lobos, una de las principales bandas criminales del país, el exministro José Serrano y el exasambleísta correísta Ronny Aleaga.

12:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en mayo. (Texto)

17:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA ECONOMÍA.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este viernes en Guatemala las conclusiones de su visita al país en el marco del Artículo IV, donde evaluó el rumbo de la política fiscal, monetaria y las proyecciones de crecimiento de la economía nacional. (Texto) (Foto) (Video)

20:30h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street termina una semana de nuevo impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial pero con cautela por parte de los inversores ante la publicación del informe oficial de empleo de mayo en Estados Unidos, una referencia clave para la Reserva Federal. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA JUSTICIA.- Los acusados del caso llamado PDVSA-Cripto, una presunta trama de corrupción que involucra a Tarek El Aissami, exministro de Hidrocarburos, ofrecen una rueda de prensa para dar detalles del proceso de juicio y denunciar violaciones al debido proceso. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS TIERRAS.- La reciente aprobación en el Parlamento de Honduras de una ley para proteger el sector agroindustrial ha encendido las alarmas de diversos sectores sociales, que advierten de que la normativa blinda privilegios corporativos, podría recrudecer los históricos conflictos agrarios y consolidar la concentración de la tierra en pocas manos. Por Anny Castro. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de mayo en Colombia. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR MEDIOAMBIENTE.- Salvadoreños de diferentes comunidades del país centroamericano participan este viernes en una caminata ecológica, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en la que se pronunciarán sobre diversos temas ambientales como la minería metálica. (Texto) (Foto) (Video)

Hernandarias (Paraguay).- UNESCO BIOSFERA.- El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio próximo su sesión número 38 en las instalaciones de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, en la ciudad paraguaya de Hernandarias. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles (EE.UU.).- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- La actriz colombiana Sofia Vergara comparte en una entrevista con EFE sus recuerdos más entrañables y las tradiciones familiares con las que vive la pasión del Mundial, destacando el profundo significado cultural y de unión que este torneo futbolístico representa para la comunidad latina en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Video)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- El destacado compositor puertorriqueño Roberto Sierra, que presenta este sábado en estreno mundial su obra 'Réquiem isleño' en el Festival Casals de Puerto Rico, afirma que la música tiene que "reflejar sus orígenes y tener un sentido de pertenencia". Por Marina Villén (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS CAFÉ.- El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) entrega el premio al mejor grano durante la XXII edición de la Taza de Excelencia del Café. (Texto)

Europa

12:00h.- Moscú.- RUSIA FORO.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Ginebra.- RD CONGO ÉBOLA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de África (África CDC) presentan en rueda de prensa un plan de preparación y respuesta para brotes de ébola Bundibugyo como el que actualmente afecta la República Democrática del Congo. (Texto)

16:00h.- Ereván.- ARMENIA ELECCIONES.- El partido Contrato Cívico del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, cierra la campaña electoral de cara a los decisivos comicios del domingo con una gran manifestación en la Plaza de la República de Ereván. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Barcelona.- PRIMAVERA SOUND.- Segunda jornada del festival Primavera Sound, con The Cure, Addison Rae y Skrillex como cabezas de cartel Parc del Forum (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- ONU DELITO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organiza la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

Oriente Medio

14:30h.- Túnez.- TÚNEZ.- Manifestación en defensa de la libertad de expresión y la "restauración de los derechos" en Túnez, convocada por la ONG Nafas.

África

Mpumalanga.- SUDÁFRICA VIH.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Rampahosa, presenta oficialmente la distribución en el país del lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada para prevenir el VIH (virus causante del sida). (Texto)

Nairobi.- DÍA MEDIOAMBIENTE.- La genética, el almacenamiento de semillas y los satélites son tres armas que usa la Organización Mundial de la Agroforestería (ICRAF) para combatir la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la deforestación en África, mientras promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos agroforestales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl/Pekín.- COREA DEL NORTE CHINA.- El presidente chino, Xi Jinping, visitará el lunes y martes Corea del Norte invitado por el mandatario del hermético país, Kim Jong-un, un viaje que llega después de que Pekín reafirmase con Washington su meta de desnuclearizar a Pionyang durante el viaje a China de Donald Trump. (Texto) (video)

Pekín.- CHINA LAOS.- El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, prosigue su visita de Estado a China.

Pekín.- CHINA BIRMANIA.- El ministro de Exteriores de Birmania, Tin Maung Swe, prosigue con una visita oficial de tres días a China, en medio de la pretendida transición política del régimen birmano y de sus esfuerzos por recomponer su imagen internacional tras las elecciones celebradas este año sin oposición.

Nueva Delhi.- INDIA NEPAL.- El ministro de Exteriores del recién establecido Gobierno nepalí, Shisir Khanal, llega a la India para una visita oficial de dos días en la que se citará con su homólogo indio, S. Jaishankar.

Kabul.- AFGANISTÁN EDUCACIÓN.- Sin aulas, pupitres ni libros, miles de niños en Afganistán se ven obligados a estudiar en el campo y en tiendas de campaña ante la escasez de colegios en las zonas más remotas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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